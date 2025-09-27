Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup: Xác định các nhà vô địch 3 nội dung

Chiều nay (27/9), tại đấu trường Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup, các nội dung Open Water Mixes Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors đã diễn ra rất căng thẳng và quyết định, từ đó đã tìm ra những nhà vô địch.

Nội dung Open Water Mixed Team Relay vinh danh tổ đội bơi tiếp sức gồm Vũ Tấn Thành, Ngô Thu Hà, Lê Thị Hà My và Nguyễn Văn Sang. Nội dung Junior Aqua Warriors vinh danh Ngô Gia Vinh, Đào Khánh Chi. Nội dung Kids Aqua Warriors vinh danh Nguyễn Gia Hưng, Nguyễn Hiền Anh.

Nguyễn Gia Hưng về nhất ở nội dung Kids Aqua Warriors của nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đường bơi ở giải Aqua Warriors Vân Đồn tạo ra thử thách thú vị

Hôm nay (27/9), giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh sẽ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở 3 nội dung: gồm Open Water Mixes Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors.

Rất đông VĐV trải nghiệm đường bơi ở giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 (Ảnh: Quyết Thắng).

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên giải Aqua Warriors xuất hiện nội dung Tiếp sức đồng đội hỗn hợp bơi ngoài trời (Open Water Mixed Team Relay) 4x750m. Mỗi đội gồm 4 vận động viên (tối thiểu 1 nam và 1 nữ), từng vận động viên lần lượt thực hiện chặng bơi 750m trước khi trao chip cho đồng đội.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hơn 2000 VĐV đã đăng ký tham dự các nội dung của giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025. Giải đấu chứng kiến số lượng VĐV đăng ký đông nhất từ trước tới nay.

Thời tiết ở Vân Đồn nắng đẹp, gió nhẹ. Do đó, rất đông VĐV đã ra bãi biển ở Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City trải nghiệm đường bơi thử.

Anh Quang Hòa tới từ Đắk Lắk, người có mặt rất sớm ở đường bơi trải nghiệm, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội thi đấu ở giải Aqua Warriors. Tôi sẽ thi đấu ở hai nội dung Ultra Aqua Warriors và bơi relay. Do đó, tôi đã có mặt ở đây từ sớm để trải nghiệm đường bơi.

Aqua Warriors là giải đấu luôn thu hút đông đảo VĐV tham gia tranh tài (Ảnh: Hải Long).

VĐV háo hức về nội dung mới lạ ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup

"Điểm thu hút ở Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camele Cup chính là nội dung Open water mixed team relay 4x750m. Đây là nội dung lần đầu xuất hiện nên cả tôi và nhiều VĐV khác đều rất quan tâm. Nội dung này cũng tạo ra 1 sân chơi gắn kết hơn, đề cao tinh thần đồng đội", chị Hương Thảo cho biết về nội dung mà chị đăng ký tham gia tại giải đấu diễn ra ở Quảng Ninh - nơi cả gia đình chị đang sinh sống và làm việc.

VĐV Hương Thảo thường xuyên tập bơi ngoài trời để chuẩn bị cho thi đấu tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (Ảnh: NVCC).

VĐV nhí quyết bảo vệ chức vô địch ở Aqua Warriros Vân Đồn 2025 - Camel Cup

Trước thềm giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup ngày 27/9 và 28/9, vận động viên (VĐV) Hoàng Hải Nam vẫn miệt mài tập luyện với mục tiêu bảo vệ chức vô địch ở nội dung Junior Aqua Warriors.

Hoàng Hải Nam (sinh năm 2016) là gương mặt không xa lạ với các giải đấu Aqua Warriors do báo Dân trí và Bolt Event tổ chức trong năm 2025 vừa qua.

Tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 diễn ra hồi tháng 4, Hoàng Hải Nam dễ dàng về nhất ở nội dung Kids Aqua Warriors dành cho các VĐV dưới 9 tuổi. Điều đáng tiếc là thành tích của VĐV thuộc đội tuyển bơi lội phường Việt Hưng (Hà Nội) đã không được công nhận do mắc lỗi phạm quy trong phần thi chạy (cởi trần khi chạy và về đích).

Tuy nhiên Hoàng Hải Nam đã sửa chữa sai lầm để về nhất nội dung Junior Aqua Warriors tại giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tuy nhiên ở giải Aqua Warriors Quảng Trị 2025 diễn ra hồi tháng 7 vừa qua, Hoàng Hải Nam đã không mắc sai lầm nào để về nhất ở nội dung Junior Aqua Warriors.

Tài năng của VĐV nhí này được Ban tổ chức (BTC) giải Aqua Warriors đánh giá rất cao, nên em là một trong số ít những VĐV được BTC gửi Bib mời tham dự giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup (diễn ra trong 2 ngày 27/9 và 28/9 tại Quảng Ninh) hoàn toàn miễn phí.

"Cháu được mời tham dự nên càng tích cực tập luyện, với mục tiêu cạnh tranh huy chương để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. So với khi dự thi nội dung Kids Aqua Warriors tại giải Aqua Warriors Halong Bay 2025 hồi tháng 4, lần này cháu dự thi nội dung Junior Aqua Warriors nên việc cạnh tranh huy chương sẽ khó khăn hơn rất nhiều", anh Hoàng Văn Hiển, bố của Hoàng Hải Nam đồng thời cũng là huấn luyện viên đội tuyển bơi phường Việt Hưng cho biết.