Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường chiều 6/1, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, cho biết nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán 2026 dự kiến tăng 5-10% so với bình quân các tháng trong năm qua.

Bình quân các tháng năm 2025, sản lượng chăn nuôi và nhu cầu tiêu thụ thịt các loại khoảng 350.000-450.000 tấn/tháng (tăng 1,6% so với năm 2024). Đến nay, theo ông Đăng, cả nước đã chuẩn bị gần 8,7 triệu tấn thịt các loại, 21,4 tỷ quả trứng gia cầm và 1,3 triệu tấn sữa.

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y nhận định giá thịt lợn có thể tăng nhưng cơ bản ổn định. Giá thịt lợn hơi dao động quanh mức 70.000 đồng/kg (Ảnh: Trường Thịnh).

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Thú y nhấn mạnh giá các sản phẩm chăn nuôi trong dịp Tết được dự báo ổn định, công tác điều hành, kiểm soát thị trường được triển khai chặt chẽ.

“Có thể khẳng định rằng nguồn cung đủ đáp ứng nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026”, Phó Cục trưởng Phạm Kim Đăng cho hay.

Riêng mặt hàng thịt lợn, ông Đăng nhận định giá có thể tăng nhưng cơ bản ổn định. Giá thịt lợn hơi dao động quanh mức 70.000 đồng/kg. Cung - cầu hiện được cân đối, không xảy ra thiếu hụt thực phẩm trong dịp Tết. Công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh và tái đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được thực hiện đồng bộ.

Thông tin thêm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết giá thịt lợn ở 3 miền có xu hướng nhích tăng nhưng không phát sinh vấn đề lớn.

Dù lĩnh vực chăn nuôi không đặt mục tiêu xuất khẩu, song năm 2025 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam vẫn đạt 628 triệu USD; xuất khẩu thức ăn chăn nuôi đạt khoảng 1,5 tỷ USD.

“Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2,1 tỷ USD, tăng 17,4% so với năm 2024. Đó là kết quả rất ấn tượng”, ông Tiến thông tin.

Năm qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 11,32 tỷ USD, tăng 12,7% và tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong đó, đáng chú ý có những mặt hàng thủy sản như rong, tảo biển và cá rô phi xuất khẩu đạt giá trị tương đương với cá tra.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu đang từng bước đa dạng hóa.