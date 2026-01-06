TPHCM “chốt" môn thi lớp 10 năm 2026

Học sinh Trường THPT Tây Thạnh tại TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thông tin được Sở GD&ĐT TPHCM công bố chiều 6/1.

Theo đó, học sinh TPHCM sẽ dự kỳ thi lớp 10 thường với 3 môn gồm: Toán, ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút).

Học sinh thi chuyên hoặc tích hợp sẽ làm thêm bài thi riêng.

Sở nhắc lại cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy đề thi thực hiện theo Thông báo số 3548/TB-SGDĐT ngày 21/10/2025.

Thông tin chi tiết về quy trình tổ chức, cách thức đăng ký, thời gian thực hiện, điều kiện tuyển sinh và các nội dung liên quan được quy định tại Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp do Chủ tịch UBND TPHCM ban hành và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Sở GD&ĐT đề nghị lãnh đạo UBND phường, xã, đặc khu triển khai đầy đủ đến các đơn vị thuộc địa bàn quản lý, các trường phổ thông có nhiều cấp học thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Dự kiến từ năm học 2026-2027, sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, công tác tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức theo hướng kết hợp cả hai phương thức thi tuyển và xét tuyển để phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực.

Trong đó, đa phần các trường THPT công lập tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển với 3 môn.

Riêng một số trường THPT công lập tại các khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển. Việc xác định cụ thể các khu vực này vẫn cần tiếp tục được xem xét, đánh giá trên cơ sở nhiều yếu tố liên quan.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc kết hợp linh hoạt các phương thức tuyển sinh nhằm bảo đảm sự ổn định, đồng thời tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục trong giai đoạn sau hợp nhất 3 địa phương.