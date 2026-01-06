Giải mã cử chỉ của Tổng thống Venezuela khi bị đưa đến Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải đến New York (Ảnh: Bloomberg).

Một số cử chỉ đầu tiên của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trước ống kính truyền thông sau khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ và áp giải đến New York gây chú ý những ngày qua. Nhà lãnh đạo Venezuela được nhìn thấy giơ ngón tay cái và ký hiệu chữ “V”.

Ý nghĩa thực sự của cử chỉ này không hề bị những người trung thành với ông bỏ qua. Tại một phiên họp của quốc hội Venezuela ở thủ đô Caracas hôm 5/1, các nghị sĩ đã đồng loạt làm cùng một dấu hiệu.

Một trong những nghị sĩ thực hiện cử chỉ đó là Jorge Rodriguez, người được phê chuẩn làm Chủ tịch Quốc hội tại chính phiên họp mà em gái ông, bà Delcy Rodriguez, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời.

Khi những người trong phòng họp hướng về phía ông Rodriguez, ông đầu tiên giơ nắm tay lên không trung, sau đó làm cùng cử chỉ chữ “V” như ông Maduro, kèm theo động tác giơ ngón tay cái.

Vào buổi sáng hôm đó, ông Maduro và phu nhân Cilia Flores đang phải ra tòa tại một tòa án liên bang ở Manhattan, Mỹ. Trong phòng họp quốc hội Venezuela, một chiếc ghế trống được dành cho bà Flores, người cũng là một nghị sĩ.

Trên mạng xã hội, cử chỉ lặp đi lặp lại này nhanh chóng lan truyền. Những người ủng hộ gọi đó là một “dấu hiệu của hòa bình và chiến thắng”.

Cử chỉ chữ “V” bằng 2 ngón tay từ lâu đã được sử dụng để biểu thị chiến thắng trong bối cảnh thời chiến.

Theo các chuyên gia nghiên cứu, biểu tượng 2 tay mà ông Maduro sử dụng - một tay tạo hình chữ “V”, tay còn lại chỉ vào đó - có nghĩa là “Chúng ta sẽ chiến thắng cùng nhau”. Đây là một khẩu hiệu đã được các phong trào cách mạng cánh tả ở Mỹ Latinh sử dụng từ lâu để biểu thị chiến thắng.

Mỹ đã mở chiến dịch tấn công quân sự vào Venezuela rạng sáng 3/1. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào nơi ở của vợ chồng Tổng thống Maduro trong một khu phức hợp quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt ở ngoại ô Caracas.

Trong một video do Nhà Trắng công bố, ông Maduro tỏ ra bình thản, mỉm cười và nói "Xin chào. Chúc mừng năm mới" với những người thực thi pháp luật của Mỹ.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro, áp giải đến New York để ra tòa với các cáo buộc liên quan đến vũ khí và ma túy.

Tại phiên tòa ngày 5/1, vợ chồng ông Maduro đều tuyên bố vô tội. Ông Maduro cũng khẳng định ông vẫn là tổng thống hợp pháp của Venezuela. Vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela cũng đề nghị được tiếp xúc lãnh sự quán.

Hiện tại các luật sư chưa đệ đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho vợ chồng ông, song dự kiến sẽ làm thủ tục này trong thời gian tới cùng với các thủ tục khác nhằm yêu cầu Washington trả tự do cho họ.