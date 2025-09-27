Bất ngờ nổ ra ở nội dung Junior giải Aqua Warriors Vân Đồn - Camel Cup

Hôm nay (27/9), giải Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup do báo Dân trí phối hợp với Bolt Event tổ chức tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên ở 3 nội dung: gồm Open Water Mixes Team Relay, Junior Aqua Warriors và Kids Aqua Warriors.

Khánh Chi lên ngôi ở nội dung Junior Aqua dành cho nữ (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong đó, nội dung Junior Aqua chứng kiến màn tranh tài của các VĐV từ 9-11 tuổi. Các VĐV nhí bơi 300m, chạy 2km.

Bất ngờ nổ ra khi VĐV Đào Khánh Chi (9 tuổi, Hà Tĩnh) đã lên ngôi sau khi vượt qua nhiều VĐV lớn tuổi hơn và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trước thềm giải đấu. Điều đáng nói, đây mới là lần đầu tiên Khánh Chi tham dự giải đấu.

Thành tích của Khánh Chi khi hoàn thành bơi 300m, chạy 2km là 15 phút 48 giây, chỉ chậm hơn vài giây so với VĐV về nhất ở nội dung Junior Aqua dành cho nam là Ngô Gia Vinh.

Khánh Chi bất ngờ khi giành giải ngay trong lần đầu tham dự (Ảnh: Quyết Thắng).

Chia sẻ sau khi lần đầu lên ngôi, Khánh Chi cho biết: “Đây là lần đầu tiên cháu tham dự giải Aqua và vô cùng bất ngờ khi chiến thắng các anh chị lớn. Ở nhà, bố cháu hướng dẫn cháu tập chạy, ở cự ly 5km, ít nhất mỗi tuần 2 buổi. Cháu cũng tập bơi ở trường với cự ly trung bình khoảng 3km. Cháu rất vui khi giành giải thưởng này”.

Ngày thi đấu thứ 2 (28/9) sẽ diễn ra 4 nội dung thi đấu, gồm Ultra Aqua Warriors (bơi 5km, chạy 21km), Full Aqua Warriors (bơi 3km, chạy 15km), Olympic Aqua Warriors (bơi 1,5km, chạy 10km) và Sprint Aqua Warriors (bơi 750m, chạy 5km). Đây đều là những nội dung hấp dẫn và hứa hẹn cuộc cạnh tranh khốc liệt, kịch tính giữa các VĐV.