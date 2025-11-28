Những ngày đẫm mồ hôi của các VĐV Việt Nam trước giờ ra trận SEA Games 33

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) sẽ chính thức khởi tranh tại Thái Lan. Tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia (HLTTQG), không khí tập luyện đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, khi các vận động viên (VĐV) đang dồn sức cho những ngày cuối cùng trước giờ "G".

Tuyển thủ ném lao Nguyễn Hoài Văn đang miệt mài với các bài tập quen thuộc. Với 4 lần góp mặt tại SEA Games, kỳ đại hội lần này tại Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt với anh, có thể là cơ hội cuối cùng để chạm tay vào tấm HCV thêm một lần nữa trong sự nghiệp.

"Dù phải đối mặt với đối thủ rất mạnh từ Thái Lan và Indonesia, tôi quyết tâm nỗ lực hết mình để mang về thành tích cao nhất", VĐV Hoài Văn chia sẻ.

VĐV trẻ Lê Quốc Huy, 20 tuổi, đang tràn đầy năng lượng và khí thế cho lần đầu tiên tranh tài ở đấu trường khu vực.

Anh sẽ thi đấu nội dung 400m vượt rào và được kỳ vọng sẽ là người kế thừa vị trí của đàn anh Quách Công Lịch, với kỷ lục trẻ quốc gia đã đạt được.

Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa) và Kim Thị Huyền (ném tạ) cũng là những gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam, đang nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất.

Không chỉ trên sân cỏ, không khí khẩn trương còn lan tỏa đến phòng tập dụng cụ. Nữ đô cử Phasiro, người từng giành HCĐ tại SEA Games 32, đang dồn toàn bộ sức lực, quyết tâm biến thất bại thành động lực để mang về thành tích tốt nhất.

Đội tuyển Judo trẻ Quốc gia cũng đang tập trung cao độ, với hai gương mặt được kỳ vọng là Lê Đức Đông (hạng 81kg nam) và Dương Thanh Thanh (hạng trên 78kg nữ). Sau chuyến tập huấn tại Mông Cổ, các võ sĩ trở về với tinh thần hừng hực, sẵn sàng cho những trận đấu căng thẳng.

HLV Nguyễn Quốc Thắng cho biết, chuyến đi này đã giúp các võ sĩ làm quen với cường độ, kỹ thuật và áp lực thi đấu quốc tế.

Sau khi vắng mặt tại SEA Games 32, đội tuyển bóng ném nam Việt Nam trở lại với quyết tâm bảo vệ tấm HCV từng giành được tại SEA Games 31. Dưới sự dẫn dắt của HLV Minh Quý, 18 VĐV đang trải qua những buổi tập đối kháng căng thẳng, với tiếng bóng va sàn và nhịp thở gấp gáp, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất.

Ông Nguyễn Duy Chức, Phó Giám đốc Trung tâm HLTTQG, cho biết trung tâm đã chủ động xây dựng các phương án tập huấn, đảm bảo chuyên môn, dinh dưỡng và hậu cần cho 30 đội tuyển khu vực phía Nam. Tất cả đang tập trung cao độ, với những giọt mồ hôi, nhịp thở gấp gáp và khát khao vàng hừng hực trong từng buổi tập, sẵn sàng cho SEA Games 33.