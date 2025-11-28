Báo Campuchia chỉ ra lý do đoàn thể thao rút khỏi 8 môn tại SEA Games

Tờ Khmertimeskh cho biết Campuchia đã có một bước đi táo bạo trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, rút ​​khỏi tám môn thể thao do lo ngại về an toàn cho các vận động viên và quan chức. Quyết định này được đưa ra bởi Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia (NOCC) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (MoEYS) với sự hậu thuẫn của chính phủ Campuchia. Quyết định này nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng, với những lời khen ngợi cho quyết định này là có trách nhiệm và cần thiết.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ xuất quân dự SEA Games 33 (Ảnh: Khmertimeskh).

Đại hội Thể thao khu vực, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Thái Lan, ban đầu bao gồm 21 môn thể thao cho đoàn Campuchia. Tuy nhiên, hôm qua (27/11), chỉ bốn ngày sau khi chính phủ phê duyệt đội hình 333 thành viên, Ủy ban Olympic Quốc gia (NOCC) và Bộ Thể thao và Du lịch (MoEYS) đã thông báo rằng Campuchia sẽ không còn tham gia các môn judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây.

Với việc rút lui, Campuchia hiện sẽ tham gia 13 môn thể thao: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp, teqball và bóng chuyền. Đội tuyển mới sẽ bao gồm khoảng 150 thành viên".

Nguyên nhân khiến đoàn thể thao Campuchia giảm hơn một nửa vận động viên tham dự SEA Games 33 cũng được Khmertimeskh tiết lộ:

"Trong tuyên bố, NOCC cho biết sự an toàn của các vận động viên và quan chức thể thao Campuchia phải được đặt lên hàng đầu. Nhiều lo ngại đã được nêu ra về tình hình ở Songkhla, khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, nơi sẽ tổ chức một số sự kiện, cũng như các rủi ro an ninh khác tại Thái Lan. Ủy ban cho biết việc điều chỉnh này được thực hiện nhằm giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn và đảm bảo sự tham gia có trách nhiệm".

Các đội tuyển Campuchia sẽ không tham dự bóng đá tại SEA Games 33 (Ảnh: AFC).

“Đây là tinh thần chủ động và là quyết định khó khăn của ban lãnh đạo nhằm đảm bảo sự tham gia và an toàn cho các đoàn đại biểu thể thao Campuchia”, NOCC viết.

Tổng thư ký NOCC Vath Chamroeun đã gửi thư vào thứ Tư cho Dato' Seri Chaiyapak Siriwat, Tổng giám đốc điều hành Liên đoàn Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEAGF), thông báo về việc Campuchia giảm số lượng người tham gia do "những lo ngại đáng kể về an ninh" gây ra mối đe dọa đến sự an toàn của các vận động viên và quan chức.

Bất chấp sự sụt giảm này, Campuchia vẫn cam kết thi đấu trong điều kiện an toàn. Ủy ban Olympic Quốc gia (NOCC) bày tỏ lòng biết ơn đối với SEAGF và Ban Tổ chức SEA Games Thái Lan (THASOC) vì sự thấu hiểu và hợp tác.

Khmertimeskh cũng khẳng định, quyết định rút lui ở nhiều môn thi đấu tại SEA Games được công chúng Campuchia ủng hộ: "Phản ứng của công chúng hoàn toàn tích cực. Nhiều người Campuchia cho rằng việc ưu tiên an toàn cho các vận động viên quan trọng hơn việc cử cả đội tuyển, đặc biệt là trong giai đoạn căng thẳng gia tăng dọc biên giới Campuchia - Thái Lan.

Người dùng mạng xã hội khen ngợi chính phủ và các cơ quan thể thao đã lựa chọn an toàn thay vì rủi ro, đồng thời cho rằng các vận động viên Campuchia có thể phải đối mặt với hành vi bạo lực thể chất hoặc lời nói khi tham gia thi đấu tại Thái Lan. Những người khác thậm chí còn đi xa hơn khi kêu gọi chính phủ cử ít vận động viên hơn hoặc thậm chí cân nhắc không tham dự nếu không thể đảm bảo an toàn".