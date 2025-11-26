U22 Campuchia rút khỏi SEA Games 33, bóng đá nam có thể bốc thăm lại

Trước khi U22 Campuchia rút khỏi môn bóng đá nam, đoàn thể thao Campuchia đã rút khỏi hai môn muay và billiards. Đến tối nay, họ tiếp tục xin rút thêm 8 môn khác gồm judo, karate, pencak silat, bi sắt, đấu vật, wushu, bóng đá và cầu mây, nâng tổng số môn mà Campuchia không tham dự lên 10 môn.

Ở nội dung bóng đá nam, U22 Campuchia nằm tại bảng A cùng chủ nhà U22 Thái Lan và Timor Leste. Việc đội bóng trẻ Campuchia rút lui khiến bảng A chỉ còn hai đội, buộc Ban tổ chức (BTC) phải tính phương án bốc thăm lại. Một kịch bản được xem xét là điều chuyển một đội từ bảng C (đang có 4 đội) sang bảng A. Ngoại trừ đội hạt giống U22 Indonesia, ba đội có khả năng được chuyển bảng là U22 Singapore, U22 Philippines hoặc U22 Myanmar.

U22 Campuchia (áo xanh) rút khỏi SEA Games 33 (Ảnh: VFF)

Ngoài ra, nội dung bóng đá nam còn gặp trở ngại khi chưa xác định được địa điểm thi đấu mới cho bảng B, nơi có U22 Việt Nam, Malaysia và Lào. Ban đầu, bảng đấu dự kiến diễn ra tại sân Tinsulanon ở Songkhla, nhưng do địa phương này đang bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt, các trận đấu sẽ được dời sang sân Rajamangala (Bangkok) hoặc sân Thammasat (Pathum Thani).

Việc thay đổi địa điểm thi đấu bảng B cùng việc U22 Campuchia rút lui nhiều khả năng khiến lịch thi đấu của môn bóng đá nam phải điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu.