Giải độc gan đơn giản bằng loại củ rẻ tiền, ra chợ là có

Sả là nguyên liệu quen thuộc trong bếp Việt nhưng cũng là thảo dược tự nhiên hỗ trợ thanh lọc gan rất hiệu quả. Nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm, sả giúp cơ thể đào thải độc tố, giảm stress oxy hóa và cải thiện chức năng gan nếu biết sử dụng đúng cách.

Sả và khả năng hỗ trợ bảo vệ gan

Nhu cầu thải độc gan ngày càng tăng trong bối cảnh nhiều người đối mặt với gan nhiễm mỡ, men gan cao và độc tố tích tụ do rượu bia, thuốc lá, thực phẩm chế biến sẵn hoặc căng thẳng thường xuyên.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết sả là một trong những nguyên liệu có khả năng hỗ trợ quá trình làm sạch cơ thể nhờ đặc tính lợi tiểu và chống viêm.

Sả có nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Trong sả có các hoạt chất citral, geraniol, flavonoid và polyphenol. Những chất này được chứng minh có khả năng giảm stress oxy hóa, yếu tố gây tổn thương tế bào gan.

Sả cũng giúp thúc đẩy quá trình lọc máu và hỗ trợ đào thải độc tố qua đường tiết niệu. Cleveland Clinic cho rằng các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi tổn thương do gốc tự do.

Ba cách thải độc gan bằng sả có thể áp dụng tại nhà

Trà sả kết hợp gừng

Chuẩn bị 4 đến 5 cây sả đập dập và vài lát gừng. Đun với một lít nước trong khoảng mười phút. Mỗi ngày có thể uống từ 250-300ml.

Loại nước này giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ giảm viêm, tăng cường lưu thông máu và hỗ trợ thận trong việc loại bỏ độc tố.

Nước sả pha chanh và mật ong

Dùng nước sả đã nấu chín, để nguội bớt rồi thêm nước cốt chanh và một ít mật ong. Nên uống vào buổi sáng trước bữa ăn khoảng 20 phút.

Hỗn hợp này giúp kích thích tiêu hóa, tăng khả năng đào thải độc tố, đồng thời tạo sự cân bằng giữa kiềm và acid trong cơ thể, yếu tố có lợi cho hoạt động của gan.

Xông hơi với sả

Kết hợp sả, lá bưởi và gừng, đun trong 10-15 phút. Sau đó sử dụng nước xông trong 10 phút. Có thể thực hiện 1-2 lần mỗi tuần.

Phương pháp này giúp giãn nở lỗ chân lông, thúc đẩy quá trình thải độc qua mồ hôi và đồng thời hỗ trợ giảm căng thẳng, một trong những nguyên nhân góp phần làm tăng men gan.

Lưu ý khi sử dụng sả để thải độc gan

Không nên uống quá 1 lít nước sả mỗi ngày để tránh nguy cơ mất nước và rối loạn điện giải. Người có huyết áp thấp, phụ nữ mang thai hoặc người đang điều trị các bệnh liên quan đến thận hoặc viêm loét dạ dày cần thận trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Bên cạnh việc dùng sả, cần duy trì thói quen uống đủ 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Hạn chế rượu bia, thực phẩm chiên xào, nội tạng và thịt đỏ. Tăng cường rau xanh, các thực phẩm giàu chất xơ và duy trì ít nhất 30 phút vận động mỗi ngày.

Một giấc ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm và kiểm soát căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng.

Harvard Health Publishing cho biết, thay đổi thói quen sống và dinh dưỡng là nền tảng giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và cải thiện chức năng gan trong thời gian dài.