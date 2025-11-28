Cần rà soát toàn bộ thủy điện nhỏ và quy trình xả lũ sau “đại hồng thủy”

Đề xuất này được đại biểu Trịnh Xuân An (đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại) đưa ra trong phiên thảo luận sáng 28/11, về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tránh “quy trình đúng nhưng hậu quả nặng nề”

Từ hậu quả và thiệt hại nặng nề do các trận “đại hồng thủy” vừa qua ở một số địa phương, đại biểu An đề xuất quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch các vùng miền phải gắn với việc quản trị rủi ro về thiên tai.

“Cần đầu tư thêm hệ thống quan trắc liên vùng và liên tỉnh để xử lý những hậu quả do thiên tai gây ra”, ông An nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (Ảnh: Hồng Phong).

Để phòng chống rủi ro thiên tai, theo vị đại biểu, cần phải áp dụng những chuẩn mới, những số liệu mới từ những “đỉnh lịch sử” vừa rồi được ghi nhận tại các địa phương, để từ đó thiết kế hệ thống quy hoạch, nhất là liên quan đến các hồ, hệ thống thủy điện.

Đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất rà soát lại toàn bộ hệ thống thủy điện nhỏ, đánh giá lại quy trình xả lũ để tránh việc “quy trình đúng nhưng hậu quả nặng nề”.

Trong phân vùng hiện nay, có vùng hơn 10 tỉnh, nhưng có những vùng chỉ có 3 tỉnh, như Đông Nam Bộ hiện nay có TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Nhấn mạnh đây là vùng “ít tỉnh nhất nhưng quan trọng nhất” trong đóng góp tăng trưởng cho cả nước, đại biểu An cho rằng cần có cơ chế đặc thù trong việc điều phối vùng để vùng có tính đặc thù có thêm thẩm quyền, điều kiện khơi thông điểm nghẽn và phát triển vai trò động lực.

Liên quan việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, ông An cho biết cả nước được phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội và mỗi vùng đều có ưu tiên phát triển riêng, nhưng chỉ có vùng Bắc Trung Bộ gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.

Ông đề nghị tất cả các vùng phát triển kinh tế xã hội đều phải có nội dung về bảo đảm và gắn phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh. Đồng thời, cần bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về bảo đảm quốc phòng an ninh trong quy hoạch tổng thể quốc gia đấy.

Trước hết, theo ông An, cần phải tích hợp quy hoạch về thế trận phòng thủ vào quy hoạch quốc gia, đặc biệt trong điều kiện tổ chức địa giới hành chính mới và sáp nhập các tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Một nội dung khác được đại biểu An đề cập là việc làm rõ hơn cơ chế lưỡng dụng và bổ sung nội dung quy hoạch quốc gia phải gắn với thế trận phòng thủ biển đảo.

Theo ông, cần xác định rõ hệ thống hạ tầng lưỡng dụng đối với các tuyến công trình quan trọng quốc gia, nhất là về đường sắt, đường sắt cao tốc, cảng biển, sân bay và công trình lớn về đường cao tốc.

Nhiều dự án trọng điểm chậm do quy trình kéo dài

Nhận định quy hoạch là nền tảng định hướng đầu tư, bảo đảm phân bổ nguồn lực hiệu quả và hài hòa lợi ích quốc gia, địa phương, nhà đầu tư, song đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) nêu thực tiễn thời gian qua, việc tổ chức và triển khai quy hoạch ở một số ngành, lĩnh vực và một số địa phương vẫn còn tình trạng quản lý phân mảnh, thiếu sự liên thông và phối hợp thống nhất.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tâm Hùng (Ảnh: Hồng Phong).

Việc này, theo ông, dẫn đến chậm tiến độ phê duyệt dự án, gia tăng chi phí cho nhà đầu tư và làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội.

Đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế bắt buộc cập nhật, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu quy hoạch giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương trên hệ thống số hóa thống nhất, đồng thời quy định rõ trách nhiệm giải trình khi tiến độ quy hoạch chậm hoặc không khớp nối giữa các ngành.

“Việc này vừa khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, vừa bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, thông thoáng và có thể dự báo”, ông Hùng nói.

Ngoài ra, ông Hùng đề nghị cân nhắc luật hóa cơ chế “nộp hồ sơ điện tử đồng bộ” kèm thời hạn bắt buộc phản hồi của từng cơ quan, để giải quyết thực trạng nhiều dự án trọng điểm bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cũng nhìn nhận số tầng quy hoạch còn nhiều, nguy cơ chồng chéo trong triển khai.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Ảnh: Hồng Phong).

Để tránh phân mảnh, ông kiến nghị bổ sung ưu tiên quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng nếu có tác động liên tỉnh và hiệu quả lan tỏa; quy hoạch tỉnh được xem xét khi có lợi ích kinh tế - xã hội trực tiếp.

Để giải quyết thực trạng quy hoạch kéo dài nhiều năm khi không có cơ quan ra quyết định cuối cùng, đại biểu Đồng kiến nghị quy định Thủ tướng ra quyết định cuối cùng đối với các mâu thuẫn lớn trong quy hoạch, đồng thời đặt thời hạn xử lý để tránh trì hoãn.

Việc rút ngắn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, theo ông Đồng, là cần thiết nhằm tránh lỡ cơ hội đầu tư. Ông cũng cho rằng quy hoạch tỉnh cần trao quyền điều chỉnh mạnh hơn để tăng tính chủ động, bởi thực tế địa phương đang phải xin nhiều cấp khi điều chỉnh cục bộ, dù phạm vi nhỏ, gây chậm trễ và giảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.