Tổng thống Donald Trump nói Mỹ sắp chặn tội phạm ma túy trên bộ ở Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Trong những tuần gần đây, các bạn đã làm việc để ngăn chặn những kẻ buôn bán ma túy Venezuela, và có rất nhiều trong số họ. Tất nhiên, không còn nhiều kẻ đến bằng đường biển nữa”, Tổng thống Donald Trump nói với các quân nhân trong cuộc gọi nhân dịp Lễ Tạ ơn ngày 27/11.

Chủ nhân Nhà Trắng nói thêm: “Các bạn có lẽ đã nhận thấy rằng các băng nhóm không còn muốn vận chuyển bằng đường biển, và chúng ta cũng sẽ bắt đầu ngăn chặn họ bằng đường bộ. Đường bộ thì dễ hơn. Điều đó sẽ bắt đầu rất sớm”

“Chúng ta cảnh báo họ: Hãy ngừng đưa chất độc hại vào đất nước chúng tôi”, ông Trump nhấn mạnh.

Phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy ông đã quyết định về một hướng hành động tại Venezuela sau nhiều cuộc họp báo cáo cấp cao và việc Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự ngày càng tăng trong khu vực hồi đầu tháng này.

Trong tuần này, Mỹ đã liệt băng đảng Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố, mở đường cho các hành động mới của Mỹ nhằm vào Venezuela. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, điều này không cho phép rõ ràng việc sử dụng vũ lực gây thương vong.

Quân đội Mỹ đã tập trung hơn 10 tàu chiến và 15.000 binh sĩ trong khu vực như một phần của chiến dịch mà Lầu Năm Góc gọi là “Chiến dịch Southern Spear”.

Đầu tháng này, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump đã nói với các nhà lập pháp trong một phiên họp mật rằng Mỹ không có kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công bên trong Venezuela và hiện không có cơ sở pháp lý để hỗ trợ các cuộc tập kích nhằm vào bất kỳ mục tiêu trên bộ nào.

Tuy nhiên, một trong các nguồn tin cho biết, họ không loại trừ bất kỳ hành động nào trong tương lai.

Một quan chức cấp cao Bộ Tư pháp Mỹ nói với quốc hội hồi tháng 11 rằng quân đội Mỹ có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào các băng nhóm bị cáo buộc buôn ma túy quanh khu vực Mỹ Latinh mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.

Quan chức này lập luận, chính quyền không bị ràng buộc bởi một đạo luật quyền hạn chiến tranh có niên đại hàng thập niên vốn yêu cầu phải phối hợp với các nhà lập pháp.

Chính quyền Tổng thống Trump đã cân nhắc nhiều phương án liên quan đến Venezuela nhằm đối phó các băng nhóm ma túy.

Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) mới đây cảnh báo phi công về các mối đe dọa không xác định “có thể gây rủi ro tiềm ẩn đối với máy bay ở mọi độ cao” trong không phận Venezuela cũng như các máy bay cất cánh và hạ cánh và thậm chí cả những chiếc đang ở dưới mặt đất ở Venezuela.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới các băng nhóm buôn bán ma túy.