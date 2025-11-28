U17 Bồ Đào Nha lần đầu vô địch World Cup, C.Ronaldo hân hoan chúc mừng

U17 Áo được xem là "hiện tượng" ở giải U17 World Cup 2025 diễn ra ở Qatar. Họ đã toàn thắng cả 7 trận trên hành trình vào trận chung kết. Trong danh sách các nạn nhân của U17 Áo có những đội bóng mạnh như U17 Anh hay U17 Italy.

Anisio Cabral ghi bàn duy nhất giúp U17 Bồ Đào Nha đánh bại U17 Áo (Ảnh: Getty).

Ở bên kia chiến tuyến, U17 Bồ Đào Nha cũng rất hưng phấn sau khi hạ gục ứng cử viên vô địch U17 Brazil ở vòng bán kết. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Áo đã gây bất ngờ khi dồn ép U17 Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, đội bóng ở bán đảo Iberia đã bình tĩnh chống trả, trước khi tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Phút 13, Duarte Cunha đã đưa được bóng vào lưới U17 Áo nhưng bàn thắng không được công nhận.

Sau những phút đầu sôi nổi, U17 Áo trở về lối chơi phòng ngự sở trường. Họ là đội bóng có hàng thủ mạnh nhất giải đấu này khi chỉ thủng lưới 1 bàn (tính tới trước trận chung kết). Tuy nhiên, U17 Bồ Đào Nha đã xuyên thủng hàng phòng ngự của U17 Áo ở phút 32.

Duarte Cunha đã có đường căng ngang cho Cabral đệm bóng vào lưới U17 Áo. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho U17 Bồ Đào Nha.

U17 Bồ Đào Nha lần đầu vô địch U17 World Cup (Ảnh: Getty).

Sau bàn thua này, U17 Áo buộc phải dồn lên tấn công. Họ không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong những phút sau đó. Phải tới cuối hiệp 2, khi U17 Áo chơi tất tay, họ mới khiến khung thành của U17 Bồ Đào Nha liên tục bị đặt vào thế báo động. Chỉ có điều, các chân sút của U17 Áo không thể ghi bàn.

Với chiến thắng 1-0 trước U17 Áo, U17 Bồ Đào Nha đã lần đầu giành chức vô địch giải U17 World Cup. Đội bóng ở bán đảo Iberia cũng giành thêm hai danh hiệu cá nhân. Tiền đạo Mateus Mide đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất, còn thủ môn Romario Cunha nhận giải Găng tay vàng.

Ngay lập tức, C.Ronaldo đã chúc mừng thế hệ đàn em đã lập nên chiến tích. Tiền đạo này viết trên trang cá nhân: “Những người khổng lồ! Xin chúc mừng, nhà vô địch thế giới”.