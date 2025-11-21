Hàng trăm VĐV hừng hực khí thế lên đường tranh tài SEA Games 33

Sáng sớm nay, không khí trang trọng bao trùm Công viên Tượng đài Bác khi Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào lúc 6h15. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao, cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM. Đại diện các đơn vị thể thao, doanh nghiệp đồng hành và đông đảo thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam cũng có mặt, thể hiện sự quyết tâm trước thềm SEA Games 33.

Ánh mắt đầy quyết tâm của các vận động viên (VĐV) thuộc các đội tuyển tham dự SEA Games 33 đã thể hiện rõ tại buổi Lễ xuất quân, báo hiệu một kỳ đại hội đầy nỗ lực và cống hiến.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn Thể thao Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp thể thao nước nhà.

Trước thềm SEA Games 33, các VĐV vẫn giữ được tâm lý thoải mái, tự tin, không để áp lực của sự kiện hay kỳ vọng thành tích đè nặng, sẵn sàng cho những thử thách sắp tới.

Lễ xuất quân năm nay diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Võ thuật Quốc tế, với các nghi thức chào cờ, báo cáo công tác chuẩn bị, phát biểu chỉ đạo và tuyên thệ của VĐV được tổ chức trang trọng, tạo khí thế hào hùng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, nhấn mạnh đây là giai đoạn bản lề, thể hiện sự chuẩn bị toàn diện của các đội tuyển trước thềm đại hội. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng phía Nam, khi TPHCM và các tỉnh lân cận luôn đóng góp nhiều vận động viên chất lượng, nhất là ở các môn mũi nhọn như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, taekwondo, karate…

Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM, cho biết mục tiêu của TPHCM được gắn với kế hoạch chung của đoàn thể thao phía Nam, với quyết tâm trở thành địa phương đóng góp nhiều HCV nhất, đồng thời tạo động lực cho các địa phương khác nâng cao thành tích. Trong bối cảnh nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đánh giá nỗ lực của vận động viên càng có ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó.

Đại diện vận động viên khu vực phía Nam, VĐV Liêu Gia Kiện và VĐV Trương Thảo Vy đã phát biểu, khẳng định quyết tâm thi đấu trung thực, cao thượng, nỗ lực đạt thành tích tốt nhất cho thể thao Việt Nam.

Trong phần nghi thức quan trọng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao cờ xuất quân cho các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam khu vực phía Nam. Lá cờ truyền thống thể hiện niềm tin và kỳ vọng của lãnh đạo cùng người hâm mộ vào thành công của đoàn tại đấu trường khu vực.

Lễ xuất quân khép lại trong khí thế rộn ràng, mở ra hành trình mới đầy kỳ vọng cho đoàn phía Nam. SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan với khoảng 12.500 VĐV, tranh tài ở 50 môn với 574 nội dung. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 90 - 100 HCV, duy trì vị trí top 3 toàn đoàn.