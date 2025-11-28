Xác minh hình ảnh thiếu nữ quỳ bên đường, bị tát liên tiếp vào mặt

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị thông tin cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc cô gái bị một số người ép quỳ bên đường, tát liên tiếp vào mặt.

Trước đó, một clip dài hơn 2 phút liên quan đến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô gái bị bắt quỳ và bị tát nhiều lần vào mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong clip, cô gái bị một nhóm người vây quanh, bắt quỳ và bị túm tóc, tát nhiều lần vào mặt, cuối clip, nạn nhân còn bị đánh tới tấp.

Sự việc được cho là xảy ra tại địa bàn xã Bắc Trạch, tuy nhiên chưa rõ thời điểm, lý do cũng như danh tính nạn nhân.

Nhiều tài khoản mạng xã hội tỏ ra bức xúc trước vụ việc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý hành vi của những người liên quan.