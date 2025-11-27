Động thái vô cùng bất ngờ của U22 Campuchia khi rút khỏi SEA Games

Đội U22 Campuchia đã tập trung ngày đầu tiên vào hôm qua (27/11), với sự góp mặt của hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài tại New Zealand và Canada. Cùng thời điểm ấy, Ủy ban Olympic Campuchia đã gửi công văn tới Đại tá Chaiyaphak Siriwat (Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic và Chủ tịch Hội đồng điều hành SEA Games) để thông báo đoàn thể thao Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games, bao gồm bóng đá nam và nữ.

Toàn đội U22 Campuchia vẫn ra sân tập luyện trong ngày Ủy ban Olympic Campuchia xin rút lui 8 môn ở SEA Games 33 (Ảnh: FFC).

Tờ Daily News tỏ ra ngạc nhiên về động thái của U22 Campuchia: “Họ chẳng biết gì cả, đội U22 Campuchia vẫn tập luyện bình thường mặc dù họ đã rút lui khỏi SEA Games 33”.

Trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Campuchia cũng đăng tải những bức hình tập luyện của đội nhà, kèm theo dòng trạng thái: “Đội U22 Campuchia tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan. Cùng nhau phấn đấu vì đất nước Campuchia”.

Tờ Khmertimeskh (Campuchia) khẳng định: “Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOCC) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao đã ban hành thông báo về SEA Games. Theo đó, vì sự an toàn của các vận động viên, NOCC đã giảm số lượng môn thi đấu ở khu vực lũ lụt tại Songkhla và một số nơi khác.

Thông báo của Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia về việc bỏ 8 môn thi đấu tại SEA Games 33 (Ảnh: Khmertimeskh).

Đoàn thể thao Campuchia chỉ còn 150 người, tranh tài ở 13 môn. Đây là tinh thần chủ động và quyết định khó khăn của NOCC, nhằm đảm bảo sự tham gia và an toàn cho các đoàn thể thao Campuchia”.

Trước đó, Campuchia đã cử 333 vận động viên ở 21 môn thể thao tham dự SEA Games 33. Tuy nhiên, họ đã không tham dự 8 môn là bóng đá (nam và nữ), judo, karate, 5 môn phối hợp (pentathlon), bi sắt (petanque), đấu vật, wushu và cầu mây.

Theo thông tin từ tờ Daily News (Thái Lan), ban tổ chức SEA Games có thể sẽ bốc thăm lại môn bóng đá nam khi bảng A chỉ còn hai đội là Thái Lan và Timor Leste sau khi Campuchia rút lui.