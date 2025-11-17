Nhào lộn giữa không trung, aerobic Việt Nam hướng tới ngôi vương SEA Games

Đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn khi chuẩn bị cho SEA Games 33, đặc biệt là việc nước chủ nhà Thái Lan cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh (Ban tổ chức chỉ giữ lại hai nội dung thi đấu: đôi nam - nữ và nhóm 5 người). Tuy nhiên, với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, cùng tinh thần quyết tâm cao độ, các vận động viên (VĐV) vẫn miệt mài tập luyện, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương.

Ở nội dung nhóm 5 người, đội tuyển tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung vừa quen thuộc vừa tươi mới, gồm những gương mặt từng mang về HCV cho aerobic Việt Nam cùng các nhân tố trẻ đang lên: Nguyễn Chế Thanh, Hoàng Gia Bảo, Trương Ngọc Diễm Hằng, Phan Thị Uyên Nhi và Đặng Chí Bảo.

Việc cắt giảm nội dung thi đấu buộc đội tuyển Việt Nam phải thu hẹp mục tiêu, đồng thời phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để bảo vệ thành tích ở những nội dung còn lại.

Trên nền nhạc sôi động, các VĐV bước lên sàn tập với sự tập trung cao độ. Các động tác uốn dẻo, xoay vòng, nhào lộn được thể hiện chuyên nghiệp, từng bước chân phải thật đều và nhịp nhàng.

Theo HLV Nguyễn Thị Thùy Linh, để chinh phục điểm cao ở nội dung nhóm 5 người, các VĐV phải tận dụng tối đa sàn thi đấu và di chuyển uyển chuyển khắp sân, không được bỏ sót bất kỳ góc nào.

Sự hòa trộn giữa kinh nghiệm và sức bật trẻ tuổi giúp đội hình của tuyển Việt Nam trở nên linh hoạt hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV.

VĐV Hoàng Gia Bảo chia sẻ: “Bản thân tôi và các đồng đội đã có những thành tích rất tốt ở kỳ đại hội trước, và chính kết quả đó trở thành động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực tại đấu trường SEA Games sắp tới”.

Aerobic là môn thể thao đòi hỏi sự dẻo dai và thể lực lớn. Với mỗi buổi tập kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, các VĐV phải khởi động kỹ các khớp chân, tay, làm nóng cơ thể trước khi bước vào những bài tập khó, đầy thử thách.

Không chỉ bị cắt giảm số nội dung thi đấu, tuyển aerobic Việt Nam còn gặp thêm khó khăn khi Trung tâm TDTT Hoa Lư đang nâng cấp sửa chữa, buộc các VĐV phải liên tục thay đổi địa điểm tập luyện, ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tuy gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị, toàn đội dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện cùng lực lượng đang trẻ hóa vẫn miệt mài bám sàn tập và giữ tinh thần quyết tâm.

Trong ban huấn luyện, cựu VĐV Lê Hoàng Phong, nhà vô địch aerobic thế giới 2023, dù không còn thi đấu nhưng vẫn luôn có mặt sát sao trong các buổi tập, theo dõi từng động tác, chỉnh sửa tỉ mỉ từng chi tiết để các VĐV trẻ hoàn thiện phần trình diễn.

Hiện tại, toàn đội đang tập trung hoàn thiện bài thi và ráp nối những tổ hợp động tác đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn về mặt kỹ thuật có độ khó cao, đồng thời nâng cao yếu tố nghệ thuật trong bài biểu diễn.

Được sự quan tâm động viên của Cục Thể dục thể thao và Trung tâm huấn luyện Quốc gia TPHCM, đội vừa nhận được các trang thiết bị tập luyện theo tiêu chuẩn của các đội tuyển đang chuẩn bị cho SEA Games 33.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TPHCM, cho biết trước thềm SEA Games đơn vị đến kiểm tra để nắm tình hình dinh dưỡng, quá trình tập luyện, chấn thương và công tác phục hồi của các VĐV, đồng thời trao các phần quà bổ sung dinh dưỡng như tổ yến để hỗ trợ đội tuyển.