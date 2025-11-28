MC Nguyễn Hải Triều ra mắt sách về hành trình vượt qua tổn thương

“Có một người đi cùng ta năm tháng” bao gồm 18 câu chuyện, được Hải Triều lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ và chặng đường trưởng thành của chính mình. Mỗi câu chuyện là một cột mốc kể về những thử thách mà anh phải đối diện trong đời hay cách cân bằng giữa các mối quan hệ.

Điểm chung của 18 câu chuyện này là dù có nếm trải sự mất mát, thất bại hay tổn thương, nam MC chọn đối diện bằng tâm thế tích cực, không ngừng tìm kiếm bình yên bên trong và tiếp tục tạo ra những giá trị cho cuộc sống.

“Tôi tin rằng 18 câu chuyện là những bài học giá trị mà các nhân vật để lại khi “xuống xe” ở một chặng đường nào đó của cuộc đời”, anh nói.

Tác giả Nguyễn Hải Triều ký tặng sách (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong tác phẩm, Hải Triều sử dụng lối kể chuyện bình dị, khéo léo đưa độc giả trở về ký ức tuổi thơ với những buổi thả diều trên cánh đồng, những đêm tối rước đèn cùng lũ bạn hay những ngày Tết rộn ràng niềm vui… Ở mỗi phần, tác giả đều đưa ra những chiêm nghiệm riêng từ những trải nghiệm của bản thân.

So với 2 tác phẩm trước đó, Hải Triều nói, khác biệt lớn nhất trong “Có một người đi cùng ta năm tháng” chính là chiều sâu và sự trải nghiệm. Ở tuổi 30, anh tin cách thể hiện của mình cũng có những thay đổi nhất định khi lồng ghép những bài học cuộc đời vào văn chương, từ đó dẫn dắt cảm xúc của độc giả.

“Nếu ở tuổi 28, tôi thích viết về những rung động và màu hồng của tình yêu, thì ở cột mốc 30 tuổi, văn chương là nơi thể hiện những chênh vênh khó tả của cuộc đời. Đó là hành trình khi một đứa trẻ buộc phải chấp nhận trở thành người lớn, sống với trách nhiệm của người lớn và dần phải xa rời đứa trẻ hồn nhiên bên trong mình”, anh nói.

NSND Mỹ Uyên chia sẻ về quyển sách (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong “Có một người đi cùng ta năm tháng”, Hải Triều còn kể về người bà thầm lặng của mình và hành trình vượt qua những biến cố trong cuộc sống. Anh mong những trang sách sẽ chạm đến trái tim người đọc, vì tổn thương tuổi thơ là một vết sẹo lớn khó lành.

“Tôi hy vọng những ai giống mình sẽ tìm được lối đi riêng và một con thuyền đủ tốt để vượt qua mọi bão giông của cuộc đời”, anh bày tỏ.

Hoạt động ở nhiều vai trò khác nhau như đạo diễn, diễn viên, MC, Hải Triều nói anh không sợ bị nhận xét ôm đồm. Thay vào đó, anh cho rằng mỗi công việc đều giúp mình có thêm những người bạn và người đồng hành đáng quý.

Có mặt tại buổi ra mắt sách, NSND Mỹ Uyên chia sẻ, chị hy vọng chất liệu trong quyển sách sẽ mang đến cho mình nguồn cảm hứng để có thể chuyển thể thành một kịch bản sân khấu.

Nguyễn Hải Triều sinh năm 1995, từng đoạt giải Quán quân Micro vàng 2016 và Én bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Anh còn là giảng viên được mời thỉnh giảng ở nhiều trường cao đẳng, đại học. Bên cạnh đó, Hải Triều từng thử sức ở lĩnh vực phim ảnh trong các phim: Anh yêu em được bao lâu?, Đuổi bắt thanh xuân, Ván cờ danh vọng... Trước Có một người đi cùng ta năm tháng, Nguyễn Hải Triều từng ra sách Thương một người đã có người thương (2023) và Nói gì cho học trò vui? (2024).

Hoàng Thư