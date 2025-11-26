Lịch thi đấu môn bóng đá nam SEA Games 33

Sau chức vô địch U23 châu Á 2025, U22 Việt Nam được đánh giá rất cao ở SEA Games 33. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia, U22 Lào và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng.

Theo quy định của Ban tổ chức giải, 3 đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào bán kết. Do vậy, các trận đấu ở vòng bảng sẽ hứa hẹn đầy căng thẳng.

U22 Việt Nam và U22 Indonesia là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Getty).

Theo lịch thi đấu bảng B, U22 Việt Nam gặp U22 Lào vào ngày 4/12 và đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12 ở sân Tinsulanon (Songkhla). Tuy nhiên do tình hình lũ lụt tại tỉnh Songkhla, Ban tổ chức SEA Games 33 quyết định sẽ chuyển các trận đấu ở bảng B môn bóng đá nam về sân Rajamangala hoặc Thammasat ở thủ đô Bangkok.

U22 Việt Nam đang tập trung tại Bà Rịa (TPHCM). Theo kế hoạch, toàn đội sẽ lưu lại đây cho đến hết ngày 29/11. Ngày 30/11, đội di chuyển về khu vực trung tâm TPHCM, sau đó lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Theo diễn biến mới, ngày 26/11, U22 Campuchia thông báo rút lui khỏi môn bóng đá nam SEA Games 33. Việc đội bóng trẻ Campuchia rút lui khiến bảng A chỉ còn hai đội, buộc Ban tổ chức (BTC) phải tính phương án bốc thăm lại.

Một kịch bản được xem xét là điều chuyển một đội từ bảng C (đang có 4 đội) sang bảng A. Ngoại trừ đội hạt giống U22 Indonesia, ba đội có khả năng được chuyển bảng đấu là U22 Singapore, U22 Philippines hoặc U22 Myanmar.

