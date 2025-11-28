Djokovic chưa quyết định tương lai, khả năng giải nghệ vẫn là dấu hỏi

Novak Djokovic vẫn chưa công bố liệu anh có tiếp tục thi đấu quần vợt vào năm 2026 hay không. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã tiết lộ địa điểm nghỉ dưỡng cuối mùa giải, nơi anh cân nhắc những bước đi tiếp theo trong sự nghiệp.

Djokovic gây bất ngờ khi rút lui khỏi ATP Finals ở Turin vào đêm trước giải, dù đã có tên trong danh sách bốc thăm. Thể lực của anh dường như không phải vấn đề, khi chỉ một ngày trước đó, anh vừa giành chức vô địch ATP 250 tại Athens.

Trong vài năm gần đây, Djokovic nhiều lần bày tỏ sự giảm hứng thú với các giải đấu thường xuyên. Việc anh trải qua năm thứ hai liên tiếp mà không giành thêm danh hiệu Grand Slam, trong tổng số 24 danh hiệu, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về khả năng giải nghệ.

Djokovic dự kiến tham dự Australian Open vào tháng 1 năm tới, nhưng chưa rõ liệu anh có thi đấu ở các sự kiện khởi động trước giải Grand Slam tại Melbourne hay không. Hiện tại, anh tránh xa những đồn đoán về tương lai, tập trung nghỉ dưỡng tại một khách sạn thuộc sở hữu của một trong những nhà tài trợ.

Vào tháng 8/2024, Djokovic ký hợp đồng quảng bá chuỗi khu nghỉ dưỡng sang trọng Aman, cùng huyền thoại Maria Sharapova. Mới đây, anh đăng tải hình ảnh tận hưởng kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Amanyara ở Quần đảo Turks & Caicos, nơi giá phòng có thể lên tới 8.000 USD/đêm. Theo mô tả trên trang web Aman, “nằm trên bờ biển hẻo lánh của khu bảo tồn rộng khoảng 72,84 km2, những biệt thự và nhà nghỉ nhiệt đới nhìn ra bãi biển cát trắng dài nửa dặm và vùng nước màu ngọc lam của Công viên quốc gia biển North West Point”.

Novak Djokovic tại khu nghỉ dưỡng Amanyara ở Quần đảo Turks & Caicos (Ảnh: Tennis365).

Amanyara cung cấp các khóa tĩnh tâm phục hồi sức khỏe, cùng vô vàn trải nghiệm khám phá trên và dưới biển. Aman tập trung vào sức khỏe và sự yên tĩnh trong các kỳ nghỉ xa hoa, và việc chọn Djokovic, người ủng hộ mạnh mẽ sự thư giãn, làm đại sứ là một chiến lược thông minh.

Djokovic chia sẻ: “Sức khỏe tinh thần đang được quan tâm nhiều hơn, điều đó hoàn toàn xứng đáng. Trong một môn thể thao cá nhân, bạn phải tự đối mặt với khó khăn trên sân. Dù có đội ngũ hỗ trợ, bạn vẫn phải tự mình giải quyết. Một nửa công sức tinh thần cần thiết đã được chuẩn bị trước khi bước vào sân đấu. Nếu không chuẩn bị, việc chinh phục và thành công sẽ khó hơn. Bạn cần chiến lược dài hạn và ngắn hạn để tìm cách giành chiến thắng, và thời gian trên sân sẽ giúp bạn hiểu rõ quá trình đó”.