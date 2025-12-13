Ngày thi đấu đầy tiếc nuối của nữ cặp đôi xạ thủ tại SEA Games 33

Trưa 13/12, tại nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ, đội tuyển Việt Nam đã tuột mất tấm HCV quý giá, cả đội xếp thứ 2 với tấm HCB trong tiếc nuối.

Đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam tại nội dung 10m súng trường hơi có sự góp mặt của 3 tuyển thủ gồm Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Nguyễn Thanh Thảo tham gia tranh tài ở vòng loại đơn nữ, đây cũng là phần thi chung kết đồng đội nữ.

Phí Thanh Thảo tập trung cao độ ở những lượt bắn cuối cùng, liên tục nằm trong top 3 vị trí cao nhất.

Qua 60 lượt bắn với điểm số ganh đua sát nút, thay đổi vị trí liên tục trên bảng điểm, nhiều lượt bắn đội tuyển Việt Nam nhiều lần vượt lên dẫn đầu bảng điểm. Điểm số ganh đua sát nút với Indonesia và chủ nhà Thái Lan.

Lê Thị Mộng Tuyền khá căng thẳng ở những lượt bắn cuối tại phần thi đồng đội nữ.

Cặp đôi Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền kết thúc phần thi đấu trước, liền ra bảng điểm để chờ đợi kết quả.

Tại vòng loại nội dung 10m súng trường hơi nữ, thành tích của Phí Thanh Thảo đạt 627,6 điểm, xếp thứ 2; Lê Thị Mộng Tuyền đạt 624,6 điểm, xếp thứ 6; Nguyễn Thị Thảo đạt 620,6 điểm, xếp thứ 13. Với thành tích này, chỉ có Thanh Thảo, Mộng Tuyền được vào thi chung kết cá nhân, Nguyễn Thị Thảo đã bị loại.

Nguyễn Thị Thảo hoàn thành phần thi của mình với tổng điểm đạt 620,6, xếp thứ 13.

Kết thúc phần thi đồng đội nữ, với tổng điểm 1872,8 điểm, Lê Thị Mộng Tuyền, Thanh Thảo đã và Nguyễn Thị Thảo giành được HCB nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nữ, đứng sau đội tuyển Indonesia.

Phí Thanh Thảo chuẩn bị bước vào vòng chung kết với tâm lý thoải mái, hưng phấn sau khi giành vị trí thứ 2 ở vòng loại.

Ngay sau đó, hai vận động viên Phí Thanh Thảo và Lê Thị Mộng Tuyền bước vào phần thi chung kết nội dung đơn nữ 10m súng trường hơi với 8 VĐV tham gia.

Các VĐV ra sân thi đấu vòng chung kết trong không khí hò reo, cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên.

Riêng Mộng Tuyền, trước đó một ngày cô đã giành tấm huy chương vàng súng trường hơi đồng đội hỗn hợp cùng với Nguyễn Tâm Quang.

Cả hai VĐV Việt Nam bước vào các loạt bắn với không khí khá căng thẳng, Phí Thanh Thảo nằm trong top 3 ở những loạt bắn đầu, nhưng gần về cuối lại bị rơi ra khỏi top 3.

Cuối cùng, Phí Thanh Thảo đành dừng lại ở vị trí thứ 5 với tổng 184,6 điểm., để lại hy vọng cho người đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền.

Tuy nhiên, Lê Thị Mộng Tuyền đã trải qua 5 loạt bắn đầu khá căng cứng. Nhưng cô dần lấy lại nhịp bắn quen thuộc, ổn định hơn và lặng lẽ vươn lên nhóm dẫn đầu.

Vậy nhưng, ở lượt bắn thứ 20 và 21, những sai số liên tiếp xuất hiện, đủ để kéo Tuyền tụt xuống vị trí thứ ba. Dù ở loạt bắn thứ 22, cô đã bắn trúng hồng tâm, nhưng hai đối thủ đến từ Indonesia cũng làm được điều tương tự. Điều đó đồng nghĩa với việc Mộng Tuyền khép lại chung kết với vị trí thứ 3, giành tấm HCĐ ở nội dung đơn nữ 10m súng trường hơi.

"Tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi buồn vì đã không hoàn thành tốt bài bắn của mình. Thành tích thi đấu không như mong muốn một phần là do quá trình thi đấu tôi đã phân tâm, chỉ vài nhịp lơ là, hơi lo lắng về điểm số, và cũng một phần áp lực khi người đồng đội của mình dừng lại sớm, chỉ còn một mình tôi thi đấu, điều đó khiến tôi quên mất việc phải giữ vững tinh thần để có trạng thái thi đấu tốt nhất", Mộng Tuyền chia sẻ trong tiếc nuối.