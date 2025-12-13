11 năm khổ luyện, Ánh Tuyết chinh phục HCV SEA Games thứ 3 đầy vinh quang

Trần Thị Ánh Tuyết, niềm hy vọng lớn của Taekwondo Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm HCV bước vào trận chung kết hạng cân 57kg với quyết tâm cao độ, mang theo kỳ vọng và niềm tin của người hâm mộ cả nước.

Ở trận chung kết Taekwondo hạng cân 57kg nữ tại SEA Games 2025 ngày 13/12, võ sĩ Việt Nam Trần Thị Ánh Tuyết chạm trán đối thủ chủ nhà Thái Lan.

Trước sức ép khủng khiếp từ các khán đài, Ánh Tuyết vẫn giữ được sự điềm tĩnh hiếm có, thi đấu đầy bản lĩnh và tự tin, qua đó toát lên tinh thần thép của một võ sĩ Việt Nam.

Bằng lối đánh chủ động, chắc chắn và hiệu quả, cô nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, tạo lợi thế rõ rệt và sớm khép lại hiệp thi đấu thứ nhất với chiến thắng thuyết phục 7-2.

Sang hiệp đấu thứ hai, Ánh Tuyết phần nào tỏ ra nóng vội. Tuy nhiên, đối thủ chủ nhà lại cho thấy sự điềm tĩnh và kinh nghiệm, tận dụng tốt những sơ hở để ghi liên tiếp các điểm số quan trọng. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi hai võ sĩ kết thúc hiệp đấu với tỉ số hòa 13-13, và bất ngờ xảy ra khi VĐV Thái Lan giành chiến thắng nhờ hơn chỉ số phụ.

Trên khu vực chỉ đạo, HLV Kim Kil Tae không ngừng đưa ra những chỉ dẫn kịp thời, liên tục động viên và nhắc nhở học trò giữ lại sự bình tĩnh cần thiết, qua đó giúp Ánh Tuyết ổn định tâm lý và sẵn sàng bước vào những thời khắc then chốt của trận đấu quan trọng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ ba mang tính quyết định, Ánh Tuyết cho thấy sự vượt trội hoàn toàn khi chủ động áp đặt thế trận, tung ra hàng loạt đòn tấn công chuẩn xác.

Dù đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm điểm số để lật ngược tình thế, đối thủ vẫn không thể chống đỡ trước sức ép và lối đánh vượt trội của Ánh Tuyết, chấp nhận thất bại chóng vánh với tỉ số 3-8.

Ánh Tuyết không giấu được niềm vui và cảm xúc vỡ òa sau chiến thắng đầy kịch tính, khi nỗ lực và bản lĩnh của cô được đền đáp xứng đáng.

Ngay khi trận đấu khép lại, cô nhanh chóng tiến về phía khu vực huấn luyện, ôm lấy HLV Kim Kil Tae trong niềm vui vỡ òa, như sự giải tỏa cho mọi áp lực và nỗ lực đã dồn nén suốt trận chung kết.

Lá cờ Việt Nam tung bay kiêu hãnh trên sàn đấu, lá cờ của chiến thắng và vinh quang đánh dấu một tấm HCV hoàn toàn xứng đáng, kết tinh từ bản lĩnh, ý chí và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Taekwondo Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn sau tấm HCV, Ánh Tuyến cho biết: "Tôi rất vui và tự hào với tấm HCV này. Bản thân mình cũng có chút lo lắng vì phải đấu với võ sĩ chủ nhà, bởi những trận vừa qua có những trận tuyển Việt Nam gặp vấn đề với trọng tài, nhưng cuối cùng mình đã làm được".

"Tôi học taekwondo được 11 năm, lên tuyển quốc gia được 9 năm, dự 4 kỳ SEA Games và đây là HCV thứ 3. Tôi xin gửi tặng tấm HCV tới gia đình, ban huấn luyện, đồng đội, những người đã giúp đỡ tôi", Ánh Tuyết chia sẻ.

Những cổ động viên có mặt trên khán đài không ngừng hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt suốt trận đấu và cuối cùng đã được đền đáp bằng thành quả xứng đáng, khi chứng kiến khoảnh khắc chiến thắng đầy tự hào của Trần Thị Ánh Tuyết.