Khuất Hải Nam: "Chỉ cần Tổ quốc ở trong tim, tôi có thể vượt mọi đối thủ"

Ở chung kết nội dung đối kháng hạng cân 67kg nam tại SEA Games 33, Khuất Hải Nam chạm trán võ sĩ chủ nhà Thái Lan Chanchang.

Võ sĩ Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, nhanh chóng dẫn trước 2-0 và duy trì thế áp đảo bằng những pha tấn công sắc bén, liên tiếp ghi điểm để gia tăng cách biệt lên 5-0, tạo lợi thế lớn ngay từ đầu trận.

Tạo được lợi thế vững chắc, Khuất Hải Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, kiểm soát tốt nhịp độ và không để đối thủ có cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm số.

Trước sức ép từ khán giả chủ nhà và sự đeo bám quyết liệt của đối thủ Chanchang (Thái Lan), võ sĩ Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh, thi đấu tỉnh táo để duy trì thế trận có lợi cho mình.

Đối thủ Thái Lan nỗ lực tấn công nhằm rút ngắn điểm số, nhưng khoảng cách tạo ra từ đầu trận là quá lớn và không dễ để san bằng.

Khuất Hải Nam khép lại trận chung kết với chiến thắng thuyết phục 6-1, mang về tấm huy chương vàng quý giá cho thể thao Việt Nam.

Đây cũng là HCV thứ 18 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2025, góp phần làm dày thêm thành tích ấn tượng của ngày thi đấu.

Các cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài hô vang cổ vũ và gửi lời chúc mừng tới Khuất Hải Nam, tạo nên bầu không khí rộn ràng sau chiến thắng thuyết phục của anh.

“Tôi rất vui và tự hào khi giành được tấm HCV ngay trong lần đầu tham dự SEA Games. Trước trận đấu, tôi luôn tin vào khả năng của mình. Đối thủ là võ sĩ chủ nhà Thái Lan cũng không phải vấn đề quá lớn, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Chỉ cần Tổ quốc ở trong tim, thì bước ra sàn tôi có thể đánh với bất kỳ ai", Khuất Hải Nam chia sẻ sau tấm HCV.

Võ sĩ Việt Nam cho biết thêm: “Ở chung kết gặp võ sĩ Thái Lan, ban đầu tôi cũng hơi lo về công tác trọng tài, nhưng cuối cùng các trọng tài làm việc rất công tâm và chính xác, giúp tôi yên tâm thi đấu".

“Trước ngày lên đường, tôi thực sự lo lắng và hồi hộp, nhưng giờ rất vui vì đã làm được điều mình đặt mục tiêu. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, các chuyên gia đã luôn bên cạnh hỗ trợ, để tôi cảm thấy mọi khó khăn đều có thể vượt qua".

"I can do it, you can do it. Tôi làm được thì các bạn cũng sẽ làm được".

Cũng trong chiều nay, Ở trận chung kết nội dung kumite hạng 55kg của nam, Chu Văn Đức để thua võ sĩ Malaysia Kaliana Thevendran 0-4 và nhận HCB. Trong khi đó ở nội dung 55kg của nữ, Nguyễn Thị Diệu Ly cũng để thua võ sĩ Singapore Hafezan.