Em trai Ánh Viên "soán ngôi" đàn anh, giành HCV SEA Games 33

Tối 12/12 trở thành dấu mốc khó quên trong sự nghiệp của Nguyễn Quang Thuấn, khi kình ngư trẻ lần đầu bước lên bục cao nhất SEA Games với tấm HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam trên đất Thái Lan.

Tâm điểm của buổi tối chính là trận chung kết giàu cảm xúc, nơi Nguyễn Quang Thuấn có màn trình diễn bùng nổ, thi đấu đầy bản lĩnh để vượt qua đàn anh Trần Hưng Nguyên.

Khép lại cuộc đua với thành tích 4 phút 19 giây 98, Quang Thuấn ghi dấu chiến thắng đặc biệt trong sự nghiệp, khi vượt qua đối thủ lớn nhất ở nội dung này là đương kim vô địch, đàn anh Trần Hưng Nguyên.

Tại SEA Games 33 năm nay, cán cân đã nghiêng sang phía khác. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân gồm 4 phần thi bơi bướm, ngửa, ếch và sải. Quang Thuấn không xuất phát quá nổi bật ở hai lượt đầu, nhưng càng về sau càng bơi thăng hoa, bứt tốc mạnh mẽ ở hai phần thi cuối để tạo nên bước ngoặt quyết định.

Ở SEA Games 32, Hưng Nguyên bước lên bục cao nhất với tấm HCV, còn Quang Thuấn đứng phía sau với HCB.

Trái ngược với niềm vui bên này "đường đua xanh", chiến thắng của Quang Thuấn lại là nỗi lặng thầm của Hưng Nguyên, người từng thống trị nội dung 400m hỗn hợp cá nhân ở ba kỳ SEA Games gần nhất.

Trên bục nhận huy chương, Quang Thuấn nở nụ cười hiền, có chút rụt rè khi sánh vai bên người đàn anh.

Thành công lần này không chỉ cho thấy sự trưởng thành rõ nét của Quang Thuấn, mà còn khẳng định tiềm năng vươn tầm cao hơn của chàng kình ngư trẻ, em trai của Nguyễn Thị Ánh Viên.

Cũng trong buổi tối hôm 12/12, chung kết 1.500m tự do nam diễn ra với sự góp mặt của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng.

Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục khẳng định đẳng cấp không thể phủ nhận. Dù chịu sức ép lớn từ tài năng trẻ 15 tuổi Russel Pang (Singapore) và đồng đội Mai Trần Tuấn Anh ở nửa đầu đường đua, kình ngư Việt Nam vẫn bình tĩnh tăng tốc ở giai đoạn sau, rồi bỏ xa tất cả để làm chủ cuộc đua.

Huy Hoàng cán đích đầu tiên, giành HCV với thành tích 15 phút 19 giây 58.

Niềm vui càng trọn vẹn khi Mai Trần Tuấn Anh cũng thi đấu xuất thần, vượt qua đối thủ Singapore để đoạt HCB, qua đó cho thấy sự kế thừa đầy chất lượng ở nội dung cự ly dài của bơi Việt Nam.