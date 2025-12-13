Ngắm kỷ lục 14 HCV qua 6 kỳ SEA Games của "hoàng tử" TDDC Đinh Phương Thành

Chiều 12/12 tại Nhà thi đấu Thammasat University Rangsit Campus ở Pathum Thani (Bangkok, Thái Lan), VĐV Đinh Phương Thành bước vào 2 nội dung chung kết TDDC nam là xà đơn và xà kép.

Đây là kỳ SEA Games thứ 6 liên tiếp của "hoàng tử" TDDC Đinh Phương Thành, đơn môn xà kép cũng là nội dung sở trường Thành trong suốt 1 thập kỷ qua.

Ở nội dung sở trường, Đinh Phương Thành đã có màn trình diễn xuất sắc và giành điểm số 12.900, vượt qua các VĐV của chủ nhà Thái Lan và Indonesia để giành tấm HCV thứ 3 cho TDDC Việt Nam tại SEA Games 33.

Đây cũng là tấm HCV thứ 14 qua 6 kỳ SEA Games liên tiếp của Đinh Phương Thành, san bằng kỷ lục 14 tấm HCV của "nữ hoàng" điền kinh Nguyễn Thị Huyền.

HLV Trương Minh Sang ăn mừng đầy phấn khích với màn trình diễn xuất sắc của học trò. Với việc BTC SEA Games 33 loại bỏ 2 nội dung toàn năng và đồng đội, việc giành 3 HCV của Xuân Thiện, Khánh Phong và Phương Thành đã vượt chỉ tiêu của toàn đội.

Ngoài ra, trong chiều qua, Đinh Phương Thành còn giành thêm 1 HCĐ ở nội dung xà đơn.

10 năm trước, ở kỳ SEA Games 2015 tổ chức tại Singapore, Đinh Phương Thành khi đó 20 tuổi, đã xuất sắc giành tấm HCV toàn năng cùng 2 nội dung đơn môn là xà kép và xà đơn.

Anh còn giành thêm 1 tấm HCV đồng đội để nâng thành tích của mình lên 4 HCV. Đây cũng là kỳ SEA Games thi đấu thành công nhất của VĐV sinh năm 1995.

Hai năm sau, tại SEA Games 29, ở nội dung xà đơn, Đinh Phương Thành chỉ giành tấm HCB. Đồng đội Lê Thanh Tùng ở tuyển TDDC Việt Nam đã thi đấu xuất sắc hơn và giành tấm HCV.

"Hoàng tử" TDDC Việt nam cùng đồng đội bảo vệ thành công tấm HCV nội dung đồng đội ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017 tổ chức tại Malaysia.

Đinh Phương Thành vẫn giữ vững phong độ ở nội dung thi đấu xà kép sở trường và giành tấm HCV đơn môn.

Như vậy, tại kỳ SEA Games thứ hai tham dự, Phương Thành giành được 2 HCV và 1 HCB.

Kỳ SEA Games thứ 3 tham dự tổ chức tại Philippines năm 2019, đội tuyển TDDC nam Việt Nam hụt mất tấm HCV đồng đội vì chủ nhà Philippines loại bỏ nội dung thi đấu này.

Tuy nhiên, Phương Thành tiếp tục không có đối thủ ở nội dung đơn môn xà kép. Anh còn giành thêm 1 HCV nội dung xà đơn.

Dù nội dung ngựa vòng không phải là sở trường, "bạch mã hoàng tử" vẫn kịp mang về thêm cho thành tích cá nhân 1 tấm HCĐ. Kỳ SEA Games này, Phương Thành giành 2 HCV và 1 HCĐ.

Tại kỳ SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam năm 2022, được sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Phương Thành cùng đồng đội đã đòi lại được tấm HCV nội dung đồng đội.

Anh tiếp tục bất bại ở nội dung xà kép, xà đơn và giành thêm 1 tấm HCĐ toàn năng. Kỳ SEA Games tổ chức tại Việt Nam, Phương Thành giành 3HCV và 1 HCĐ.

Kỳ SEA Games thứ 5 liên tiếp thi đấu, "hoàng tử" Phương Thành đã trở thành lớp đàn anh, cùng Lê Thanh Tùng dẫn dắt các VĐV trẻ hơn như Khánh Phong, Xuân Thiện, Vĩ Lương, Hải Khang giành tấm HCV đồng đội.

Ngoài ra, anh cũng xuất sắc giành tấm HCV nội dung xà đơn. Đây là một nỗ lực rất lớn vì trước đó vài phút anh vừa thi xong nội dung xà kép, hao tổn rất nhiều thể lực.

Ở nội dung xà kép sở trường, Phương Thành chỉ chịu thua nhà vô địch thế giới Calos Yulo đến từ Philippines, chấp nhận giành tấm HCB. Nội dung toàn năng, anh cũng xếp sau Calos Yulo và Lê Thanh Tùng của Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia, Phương Thành giành 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ toàn năng.

Sau 10 năm thi đấu bền bỉ ở đấu trường khu vực, Đinh Phương Thành đã trở thành VĐV của thể thao Việt Nam xác lập cùng lúc 2 lục: Tham gia thi đấu 6 kỳ SEA Games liên tiếp và giành 14 HCV - san bằng kỷ lục của "nữ hoàng" điền kinh Nguyễn Thị Huyền.

Ở độ tuổi 30, "hoàng tử" TDDC Việt Nam đang cân nhắc, nếu điều kiện sức khoẻ tốt và phong độ ổn định, anh vẫn tiếp tục muốn đóng góp nỗ lực cá nhân vào thành tích chung của toàn đội ở những kỳ SEA Games tiếp theo.