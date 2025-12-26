Nữ CĐV xinh đẹp Thái Lan công khai mến mộ cầu thủ U23 Việt Nam

Pinto Hathairat là nữ CĐV nổi tiếng ở Thái Lan khi sở hữu kênh TikTok với 2,4 triệu người theo dõi. Mới đây, cô nàng vừa gây chú ý với đoạn video cổ vũ đội U22 Thái Lan ở SEA Games 33, thu hút 20 triệu lượt xem.

Pinto Hathairat mến mộ thủ thành Trung Kiên (Ảnh: FBNV).

Bên cạnh đó, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh cổ vũ các đội bóng của Thái Lan. Trong mỗi bức ảnh, cô đều nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận. Cô gây sốt nhờ nhan sắc ngọt ngào, thân hình nóng bỏng và thường xuyên tham gia các hoạt động của bóng đá Thái Lan.

Điều đáng nói, Pinto Hathairat cũng được lòng người hâm mộ Việt Nam. Dù U22 Thái Lan chịu thất bại trước U22 Việt Nam nhưng cô vẫn vui vẻ, thoải mái chụp hình cùng người hâm mộ Việt Nam.

Pinto Hathairat thường xuyên đăng tải hình ảnh cổ vũ các đội tuyển Thái Lan (Ảnh: FBVN).

Mới đây, Pinto Hathairat vừa đăng tải dòng trạng thái gây sốt về thủ môn Trung Kiên: “Ai đẹp trai hơn? Thủ môn Việt Nam nổi tiếng ở Thái Lan vì anh ấy đẹp trai”. Sau đó, một tài khoản ở phía dưới một tài khoản bình luận: “Bạn rất nổi tiếng ở Việt Nam đấy”.

Trong quá khứ, Pinto Hathairat từng là võ sĩ, được thi đấu tại đấu trường võ thuật K-1 của Trung Quốc. Sau đó, cô dành thời gian học ngành y, chuyên ngành y học cổ truyền.

Pinto Hathairat từng theo đuổi sự nghiệp võ thuật (Ảnh: FBNV).

Hiện tại, cô dành thời gian theo học chuyên ngành y học cổ truyền.