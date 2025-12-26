Báo Thái Lan bình luận về việc VFF cử đội U21 Việt Nam dự Asiad 2026

Trong Hội nghị Ban Chấp hành VFF lần thứ 11 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) vào ngày 25/12, VFF thống nhất đề xuất cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự Asiad 2026 diễn ra ở Nhật Bản, nhằm chuẩn bị tốt cho các nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới, trong đó có SEA Games 34 diễn ra vào năm 2027 tổ chức tại Malaysia.

VFF chỉ cử đội U21 Việt Nam tham dự SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Thông tin trên đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo giới Thái Lan. Nên nhớ, theo quy định của ban tổ chức Asiad, các đội bóng được quyền đăng ký đội hình U23 cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi.

Bình luận về vấn đề này, tờ Daily News (Thái Lan) cho rằng VFF đã có “tầm nhìn xa”. Tờ báo này viết: “VFF cho rằng đây là hướng đi phù hợp, dựa trên kinh nghiệm từ Asiad lần thứ 19 tại Hàng Châu vào năm 2023, nơi bóng đá Việt Nam cũng cử đội U21 tham dự.

Những cầu thủ này cho thấy sự tiến bộ liên tục và sau đó trở thành trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam, góp phần giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 và mới đây nhất là đoạt Huy chương vàng (HCV) SEA Games tại Thái Lan.

Bên cạnh đó, VFF nhận định việc cử đội U21 tham dự Asiad cũng sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt lực lượng của các CLB tại V-League.

Trong đội U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan, có một số cầu thủ vẫn đủ điều kiện dự Asiad với độ tuổi U21, gồm thủ môn Nguyễn Tân, Cao Văn Bình, tiền vệ Nguyễn Công Phương và các tiền đạo Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận”.

Đội U22 Việt Nam vừa giành tấm HCV SEA Games trên đất Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ lý giải về việc cử đội U21 thay U23 Việt Nam: “Ban chấp hành VFF thống nhất cử đội U21 dự Asiad 2026 là vì năm 2027 lứa này đủ tuổi đá SEA Games tại Malaysia, ngoài ra là chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2028.

Ở châu Á, hầu như các quốc gia như Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng cử đội U20 nhằm chuẩn bị cho sân chơi lớn hơn như Olympic. Với Việt Nam, chúng tôi cũng từng cử đội U20 tham dự Asiad năm 2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc”.

Với việc cử đội trẻ U21 tham dự, bóng đá Việt Nam khó có thể giành thành tích tốt ở sân chơi Asiad. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết: “Chúng tôi xin phép Cục Thể dục thể thao Việt Nam chấp nhận không đặt mục tiêu thành tích tại đấu trường Asiad để bồi dưỡng cho cầu thủ trẻ. Cục Thể dục thể thao sẽ có văn bản trả lời về vấn đề này sau”.