Nghệ sĩ bức xúc tố BTC show "Về đây bốn cánh chim trời" thiếu tôn trọng

Tối 28/12, chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời dự kiến diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) đã bất ngờ thông báo hoãn ngay sát giờ biểu diễn, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận và tạo ra làn sóng bức xúc trong khán giả.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn (Ảnh: Ban tổ chức).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - một trong những khách mời của show - cho biết, ông được mời tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời từ hơn một tháng trước, theo lời mời của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc của concert.

Vũ Quang Trung là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết nhiều năm với ông khi còn hoạt động ở nước ngoài. Ông nhận lời vì ý nghĩa tri ân 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc, đồng thời xem đây là dịp hiếm hoi để hội ngộ người bạn cũ sau nhiều năm anh định cư ở nước ngoài và vừa trở về Việt Nam.

Theo nghệ sĩ, dù phía nhà tổ chức không thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng đã thỏa thuận, quá trình tập luyện và chuẩn bị chuyên môn vẫn diễn ra nghiêm túc. Đến khoảng 17h-18h ngày 28/12, khi nghệ sĩ đã thay trang phục và sẵn sàng lên sân khấu, ban tổ chức vẫn khẳng định chương trình “đúng giờ vẫn diễn ra bình thường”.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp liên hệ với nhạc sĩ Vũ Quang Trung, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhận được thông tin trái ngược.

“Anh Trung nói không có cách nào chuẩn bị một hệ thống âm thanh lớn để chạy cho show diễn tối nay được. Tôi cũng gọi ngay cho Hồng Nhung, cô ấy báo đang chuẩn bị lên máy bay về lại TPHCM. Trong khi đó, phía ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ đồng ý diễn - thông tin này là hoàn toàn sai sự thật”, ông nói.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bày tỏ, lúc đó ông nhận được video và tin nhắn từ bạn bè, học trò ở nước ngoài bay về xem show. Họ rất buồn, thậm chí nói những câu nặng nề vì thất vọng.

“Tôi thấy chuyện ban tổ chức coi thường nghệ sĩ đã đáng nói, nhưng điều nghiêm trọng hơn là sự thiếu tôn trọng khán giả và đó là điều khó chấp nhận nhất”, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng khẳng định việc dừng show là quyết định của tập thể nghệ sĩ, xuất phát từ vi phạm hợp đồng của nhà tổ chức, nhằm bảo đảm sự minh bạch và tôn trọng người xem.

Ông cho biết đã nhờ người thân kiểm tra các nền tảng bán vé và ghi nhận hoạt động giao dịch vẫn diễn ra trước giờ công bố hoãn, khiến nhiều khán giả tin rằng chương trình chắc chắn diễn ra.

“Tôi đã hủy 3 đêm diễn tại TPHCM để bay ra Hà Nội. Suốt một ngày qua, tôi ở khách sạn chờ thông tin chính thức. Nhiều khán giả từ Singapore, Thái Lan lặn lội về chỉ mong xem show, nhưng rốt cuộc không thể tham dự. Tôi rất áy náy và buồn vì đã phụ lòng kỳ vọng của họ”, ông chia sẻ thêm.

Bên ngoài địa điểm tổ chức đêm nhạc "Về đâu bốn cánh chim trời" (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cho biết, sau khi nhận lời tham gia chương trình, nữ ca sĩ cùng các đồng nghiệp đã làm việc với Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung về bản phối của ca khúc, lên lịch tập với nhau và tham gia theo sự sắp xếp của ban tổ chức.

Ngày 27/12, tất cả nghệ sĩ và dàn nhạc vẫn đi tập với nhau để chuẩn bị cho hôm diễn.

“Theo lịch trình đã được thông báo trước thì sáng 28/12, chương trình sẽ tổng duyệt ở sân khấu và Lâm Bảo Ngọc đến như bình thường. Tuy nhiên khi đến lại không có dàn nhạc nên ê-kíp có gọi cho ban tổ chức thì nhận được thông tin là chương trình tối nay sẽ bị hủy vì không đủ kinh phí để vận hành.

Chúng tôi thấy ban tổ chức không có sự tôn trọng nghệ sĩ, không có văn bản thông báo chính thức mà chỉ thông báo miệng. Từ lúc thông báo hủy chương trình lúc sáng đến sát giờ diễn, ban tổ chức liên tục thông báo hủy, rồi thông báo tiếp tục diễn, xong lại thông báo hủy tận 3-4 lần. Điều này gây bức xúc và cũng bị động cho các nghệ sĩ có thể thông tin đến khán giả vì không có thông tin chính thức", đại diện của Lâm Bảo Ngọc nói.

Đại diện của nữ ca sĩ cho biết thêm, Lâm Bảo Ngọc bất ngờ vì chưa bao giờ lâm vào trường hợp như thế này. Việc này cũng ảnh hưởng nhiều đến các nghệ sĩ và khán giả đã bỏ công sức tiền bạc đến sân khấu để xem chương trình.

Ngày 29/12, phía ê-kíp của nữ ca sĩ sẽ làm việc với ban tổ chức về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng biểu diễn.