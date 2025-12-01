Nghệ sĩ bức xúc tố BTC show "Về đây bốn cánh chim trời" thiếu tôn trọng
(Dân trí) - Các nghệ sĩ lên tiếng bức xúc khi ban tổ chức concert "Về đây bốn cánh chim trời" hủy show phút chót.
Tối 28/12, chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời dự kiến diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) đã bất ngờ thông báo hoãn ngay sát giờ biểu diễn, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức. Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận và tạo ra làn sóng bức xúc trong khán giả.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - một trong những khách mời của show - cho biết, ông được mời tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời từ hơn một tháng trước, theo lời mời của nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc âm nhạc của concert.
Vũ Quang Trung là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết nhiều năm với ông khi còn hoạt động ở nước ngoài. Ông nhận lời vì ý nghĩa tri ân 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc, đồng thời xem đây là dịp hiếm hoi để hội ngộ người bạn cũ sau nhiều năm anh định cư ở nước ngoài và vừa trở về Việt Nam.
Theo nghệ sĩ, dù phía nhà tổ chức không thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng đã thỏa thuận, quá trình tập luyện và chuẩn bị chuyên môn vẫn diễn ra nghiêm túc. Đến khoảng 17h-18h ngày 28/12, khi nghệ sĩ đã thay trang phục và sẵn sàng lên sân khấu, ban tổ chức vẫn khẳng định chương trình “đúng giờ vẫn diễn ra bình thường”.
Tuy nhiên, sau khi trực tiếp liên hệ với nhạc sĩ Vũ Quang Trung, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhận được thông tin trái ngược.
“Anh Trung nói không có cách nào chuẩn bị một hệ thống âm thanh lớn để chạy cho show diễn tối nay được. Tôi cũng gọi ngay cho Hồng Nhung, cô ấy báo đang chuẩn bị lên máy bay về lại TPHCM. Trong khi đó, phía ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ đồng ý diễn - thông tin này là hoàn toàn sai sự thật”, ông nói.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bày tỏ, lúc đó ông nhận được video và tin nhắn từ bạn bè, học trò ở nước ngoài bay về xem show. Họ rất buồn, thậm chí nói những câu nặng nề vì thất vọng.
“Tôi thấy chuyện ban tổ chức coi thường nghệ sĩ đã đáng nói, nhưng điều nghiêm trọng hơn là sự thiếu tôn trọng khán giả và đó là điều khó chấp nhận nhất”, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.
Nam nghệ sĩ cũng khẳng định việc dừng show là quyết định của tập thể nghệ sĩ, xuất phát từ vi phạm hợp đồng của nhà tổ chức, nhằm bảo đảm sự minh bạch và tôn trọng người xem.
Ông cho biết đã nhờ người thân kiểm tra các nền tảng bán vé và ghi nhận hoạt động giao dịch vẫn diễn ra trước giờ công bố hoãn, khiến nhiều khán giả tin rằng chương trình chắc chắn diễn ra.
“Tôi đã hủy 3 đêm diễn tại TPHCM để bay ra Hà Nội. Suốt một ngày qua, tôi ở khách sạn chờ thông tin chính thức. Nhiều khán giả từ Singapore, Thái Lan lặn lội về chỉ mong xem show, nhưng rốt cuộc không thể tham dự. Tôi rất áy náy và buồn vì đã phụ lòng kỳ vọng của họ”, ông chia sẻ thêm.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, phía ca sĩ Lâm Bảo Ngọc cho biết, sau khi nhận lời tham gia chương trình, nữ ca sĩ cùng các đồng nghiệp đã làm việc với Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung về bản phối của ca khúc, lên lịch tập với nhau và tham gia theo sự sắp xếp của ban tổ chức.
Ngày 27/12, tất cả nghệ sĩ và dàn nhạc vẫn đi tập với nhau để chuẩn bị cho hôm diễn.
“Theo lịch trình đã được thông báo trước thì sáng 28/12, chương trình sẽ tổng duyệt ở sân khấu và Lâm Bảo Ngọc đến như bình thường. Tuy nhiên khi đến lại không có dàn nhạc nên ê-kíp có gọi cho ban tổ chức thì nhận được thông tin là chương trình tối nay sẽ bị hủy vì không đủ kinh phí để vận hành.
Chúng tôi thấy ban tổ chức không có sự tôn trọng nghệ sĩ, không có văn bản thông báo chính thức mà chỉ thông báo miệng. Từ lúc thông báo hủy chương trình lúc sáng đến sát giờ diễn, ban tổ chức liên tục thông báo hủy, rồi thông báo tiếp tục diễn, xong lại thông báo hủy tận 3-4 lần. Điều này gây bức xúc và cũng bị động cho các nghệ sĩ có thể thông tin đến khán giả vì không có thông tin chính thức", đại diện của Lâm Bảo Ngọc nói.
Đại diện của nữ ca sĩ cho biết thêm, Lâm Bảo Ngọc bất ngờ vì chưa bao giờ lâm vào trường hợp như thế này. Việc này cũng ảnh hưởng nhiều đến các nghệ sĩ và khán giả đã bỏ công sức tiền bạc đến sân khấu để xem chương trình.
Ngày 29/12, phía ê-kíp của nữ ca sĩ sẽ làm việc với ban tổ chức về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng biểu diễn.
Theo kế hoạch công bố trước đó, chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần... Sự kiện được quảng bá, bán vé với nhiều mức giá, từ 600.000 đồng tới 7 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo phản ánh của khán giả, thông tin từ ban tổ chức liên tục thay đổi trong ngày 28/12. Có thời điểm chương trình được thông báo hủy trước vài giờ, sau đó lại khẳng định vẫn diễn ra bình thường, khiến nhiều người tiếp tục di chuyển đến địa điểm tổ chức.
Đến khoảng 19h30, khán giả được mở cổng soát vé vào hội trường, song không có nghệ sĩ nào xuất hiện. Khoảng hơn 20h30, ban tổ chức mới chính thức thông báo hoãn show với lý do “bất khả kháng”.
Việc hoãn show đột ngột khi khán giả đã vào sân khiến không khí tại khu vực tổ chức trở nên căng thẳng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc vì đã mua vé giá cao, di chuyển quãng đường dài, thậm chí có khán giả từ các tỉnh, thành khác hoặc từ TPHCM bay ra Hà Nội để xem chương trình.
Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, không minh bạch trong truyền thông và chưa có phương án rõ ràng để bảo vệ quyền lợi khán giả.
Sau sự việc, Công ty Ngọc Việt - đơn vị tổ chức đêm nhạc - đã phát đi thông báo xin lỗi, thừa nhận việc hoãn chương trình do lý do bất khả kháng và cho biết sẽ thông báo lịch tổ chức mới, đồng thời liên hệ với khán giả để giải quyết các vấn đề liên quan đến vé.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều khán giả vẫn mong chờ lời giải thích cụ thể hơn về nguyên nhân hoãn show cũng như phương án hoàn tiền theo quy định pháp luật.