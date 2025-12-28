Bị đánh hội đồng, nam thanh niên ở TPHCM nằm im chịu trận

Tối 28/12, Công an phường Thuận Giao (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) lấy lời khai các bên liên quan, điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên bị đánh hội đồng trên địa bàn.

Nam thanh niên ngồi dưới bãi cỏ sau khi bị đánh hội đồng (Ảnh cắt từ video).

Tối cùng ngày, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh 4 thanh niên dùng hung khí đánh liên tiếp một người nằm dưới đất. Nạn nhân co người chịu đòn, một số người xung quanh đứng quan sát, không dám can thiệp.

Các đối tượng chỉ dừng lại và rời khỏi hiện trường sau khi một người trong nhóm can ngăn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra khoảng 19h30 cùng ngày, trên đường D2, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao. Nạn nhân bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Khu vực xảy ra vụ nam thanh niên bị đánh hội đồng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Công an phường Thuận Giao đã đến hiện trường, đưa 2 người liên quan về trụ sở lấy lời khai, xác minh vụ việc.

Theo lời kể của các nhân chứng, trước đó, nhóm của nạn nhân và những người hành hung xảy ra mâu thuẫn. Khi phát hiện đối phương đang nhậu tại khu vực này, các đối tượng kéo đến.

Do không kịp thoát thân, một người trong nhóm của nạn nhân bị tấn công, những người còn lại đã kịp rời đi.