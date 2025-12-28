Báo Hàn Quốc đánh giá sức mạnh của U23 Việt Nam trước giải châu Á

Hôm nay (28/12), tờ Best Eleven có bài viết: “Sau khi chinh phục bóng đá Đông Nam Á, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik sẽ tranh tài ở giải châu Á”.

U23 Việt Nam tự tin bước vào giải U23 châu Á sau khi vừa giành HCV SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong bài viết, tác giả khẳng định HLV Kim Sang Sik đang góp phần vực dậy bóng đá Việt Nam. Tờ báo này viết: “Đội U23 Việt Nam dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Sang Ssik sẽ tham dự giải U23 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6/1 đến 23/1/2026.

U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan. Tất cả đều là những thử thách không hề dễ dàng với đội bóng trẻ của Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik đang nhận được sự ca ngợi mạnh mẽ vì năng lượng cầm quân tại Việt Nam. Ông đã cùng các đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á và đoạt HCV SEA Games 2025. Có nghĩa rằng, ông thầy người Hàn Quốc đã giúp bóng đá Việt Nam thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu trong khu vực Đông Nam Á”.

Tờ Best Eleven nói về thách thức của HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam: “Vẫn có những ý kiến thận trọng cho rằng HLV Kim Sang Sik và bóng đá Việt Nam cần trải qua giải đấu lớn hơn để đánh giá xứng tầm.

Khi phần lớn các trận đấu đều diễn ra trong khu vực Đông Nam Á, câu hỏi được đặt ra là liệu HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam có thể thành công ở sân chơi châu Á, nơi trình độ cao hơn, hay không?

Thậm chí, có quan điểm cho rằng HLV Kim Sang Sik cần đạt được những thành tích tương tự như HLV Park Hang Seo, người từng làm giúp U23 Việt Nam lọt vào bán kết giải Asiad 2018”.

HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

Tờ báo của Hàn Quốc dẫn lời HLV Kim Sang Sik: “HCV SEA Games là một thành tích có ý nghĩa, nhưng chúng tôi không thể dừng lại ở đó. Ở giải U23 châu Á, chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Đội cần tiếp tục khắc phục điểm yếu thông qua tập luyện và thi đấu để không ngừng tiến bộ.

Trước SEA Games, chúng tôi đã thi đấu giao hữu với các đội U23 Hàn Quốc, U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan và cho thấy được năng lực cạnh tranh. Điều đó là minh chứng rằng U23 Việt Nam có thể chiến đấu ở đấu trường châu Á.

Dù vậy, toàn đội không được phép chủ quan. Đặc biệt, chủ nhà Saudi Arabia là đối thủ mạnh nhất ở vòng bảng. Sự tự tin và khả năng điều tiết trận đấu sẽ mang tính quyết định thành công của U23 Việt Nam”.

Toàn đội U23 Việt Nam đang tập huấn ở Qatar trước giải U23 châu Á. Đội bóng sẽ thi đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.