Chuyên gia dự đoán Djokovic sẽ giải nghệ sau Australian Open 2026

Nhà báo Kevin Palmer của trang Tennis.com đưa ra nhận định: "Cái kết viên mãn cho Djokovic nếu anh ấy vô địch Australian Open 2026. Trong top 10 tay vợt ATP Tour hiện tại, Djokovic chỉ e ngại Sinner và Alcaraz

Tất cả những người còn lại sẽ bị đánh giá thấp hơn nếu gặp Djokovic tại Grand Slam. Vì thế, cơ hội cho tay vợt Serbia sẽ rất sáng nếu cả Sinner lẫn Alcaraz gặp sự cố".

Djokovic khao khát vô địch Australian Open lần thứ 11 (Ảnh: Reuters).

Nhận định của Kevin Palmer đến từ những dấu ấn của Djokovic trong năm 2025. Ngôi sao người Serbia vào đến bán kết cả 4 lần ở Grand Slam và đây là thành tích không tệ trong mùa giải mà Alcaraz, Sinner thống trị.

Trước thềm Australian Open 2026, đối thủ lớn nhất của Nole nhiều khả năng là Sinner, người vô địch hai giải đấu gần đây nhất. Alcaraz ít khi chơi thành công tại Australia, điển hình là thất bại trước Djokovic ở tứ kết Australian Open 2025.

Djokovic nói về mục tiêu tương lai sau khi kết thúc năm 2025: "Sự bền bỉ là động lực lớn nhất của tôi và tôi thực sự muốn xem bản thân tiến xa đến đâu. Tôi muốn chứng kiến sự thay đổi của quần vợt và tôi là một phần trong sự thay đổi đó".

Australian Open 2026 khởi tranh từ 18/1 đến 1/2 tại Melbourne (Australia). Novak Djokovic đang giữ kỷ lục vô địch giải đấu này với 10 lần đăng quang.