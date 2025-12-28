Sếp bóng đá Thái Lan nêu lý do đội nhà liên tục thua bóng đá Việt Nam

Hồi đầu năm 2025, đội tuyển Thái Lan đã hứng chịu thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong hai trận chung kết AFF Cup 2024. Chưa dừng lại ở đó, tới cuối năm, U22 Thái Lan tiếp tục mất chức vô địch SEA Games 33 vào tay U22 Việt Nam ngay trên sân nhà.

Bóng đá Thái Lan thất thế trước bóng đá Việt Nam trong năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước tình hình đó, Chủ tịch CLB Ratchaburi, Tanawat Nitikanchana, cho rằng bóng đá Thái Lan đang gặp vấn đề lớn ở khâu đào tạo trẻ.

Ông Tanawat Nitikanchana chia sẻ: “Với tư cách vừa là một người hâm mộ, vừa là người làm bóng đá ở cấp CLB, tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của bóng đá Thái Lan lúc này chính là nền tảng, hay đúng hơn là việc đào tạo bóng đá trẻ nghiêm túc”.

Người đứng đầu CLB Ratchaburi khẳng định bóng đá Thái Lan muốn vươn lên thì cần nhiều cầu thủ tài năng, kế cận qua từng thế hệ. Tuy nhiên, ở giải vô địch quốc gia Thái Lan, số lượng các cầu thủ bản địa chất lượng không nhiều.

Ông nói thêm: “Nhiều người nói rằng giải vô địch quốc gia Thái Lan chất lượng và hấp dẫn. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề. Việc sử dụng nhiều cầu thủ nước ngoài giúp cho các trận đấu ở Thái Lan nâng cao chất lượng. Nhưng mọi thứ đang ở trong vòng luẩn quẩn.

Các cầu thủ Thái Lan không chất lượng nên các CLB phải dùng ngoại binh. Điều đó càng khiến cho các cầu thủ Thái Lan ít cơ hội phát triển”.

Ông Tanawat Nitikanchana cũng nói về việc các CLB không nhả người cho đội U22 Thái Lan ở SEA Games vừa qua: “Tôi hiểu rằng mọi người đều thất vọng, cả về kết quả ở SEA Games lẫn việc lựa chọn nhân sự ở giải châu Á. Thế nhưng, các giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA. Do đó, các CLB đương nhiên muốn giữ cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia.

U22 Thái Lan thất bại trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 ngay trên sân nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Giải pháp mang tính dài hạn cho vấn đề này là chúng ta phải đào tạo thật nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc ở mọi lứa tuổi. Khi đó, nếu như các CLB không nhả một vài người thì cũng không sao, bởi chúng ta luôn có sẵn lực lượng thay thế.

Nếu không giải quyết tận gốc là đào tạo trẻ một cách có hệ thống, chúng ta sẽ tiếp tục cãi nhau về vấn đề nhả người cho đội trẻ ở thời điểm không phải FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA)”.

Mới đây, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 6 đến 24/1/2026.

Đáng chú ý, danh sách lần này thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Yotsakorn Burapha, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Choolthong, Chanon Tamma và Sorawat Phosaman. Lý do bởi các CLB chủ quản không muốn nhả những cầu thủ. U23 Thái Lan buộc phải sử dụng hầu hết lực lượng ở lứa U21 để dự giải châu Á.