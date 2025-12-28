Vì sao CĐV không được xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Syria?

Ngày 23/12, toàn đội U23 Việt Nam đã sang Qatar tập huấn trước thềm giải U23 châu Á. Tại đây, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ thi đấu giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12. Đây là màn cọ xát duy nhất của U23 Việt Nam trước khi bước vào tranh tài ở giải châu Á.

U23 Việt Nam tràn đầy hưng phấn sau khi vô địch SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam nằm chung bảng với hai đội bóng ở Tây Á là U23 Saudi Arabia và U23 Jordan. Do đó, trận đấu giao hữu với U23 Syria có ý nghĩa rất quan trọng với “Những chiến binh sao vàng”.

Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ không được theo dõi trận đấu này trên sóng truyền hình. Lý do bởi hai đội muốn thi đấu kín trong trận đấu này để tránh bị lộ thông tin.

Trong thời gian qua, U23 Syria đã đón một vài cầu thủ trở về từ châu Âu như Can Moustfa (Energie Cottbus, Đức) và Maksim Sarraf (CSKA Moscow, Nga). Vào hôm 26/12 vừa qua, U23 Syria vừa có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc và họ đã thất bại với tỷ số 0-1.

U23 Syria vừa thi đấu giao hữu với U23 Hàn Quốc vào ngày 26/12 (Ảnh: SFA).

Trong khi đó, tinh thần của U23 Việt Nam đang lên rất cao khi vừa giành chức vô địch SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Trước đó, “Những chiến binh sao vàng” cũng tham dự giải giao hữu Panda Cup trên đất Trung Quốc vào tháng 11 với các đối thủ U22 Hàn Quốc, U22 Uzbekistan và U22 Trung Quốc.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.