Ban tổ chức "Về đây bốn cánh chim trời" lên tiếng vụ hoãn show phút chót

Tối 28/12, khi hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hoãn chương trình ngay sát giờ diễn.

Sự việc nhanh chóng gây phản ứng trái chiều trong dư luận, đặc biệt từ những khán giả đã mua vé giá cao, di chuyển quãng đường dài và chờ đợi trong nhiều giờ.

Khán giả đến xem đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" nhưng được thông báo hoãn chương trình vào phút chót (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện tại, Công ty Ngọc Việt - đơn vị tổ chức chương trình - đã lên tiếng xin lỗi công chúng.

Trong thông báo gửi tới khán giả, nghệ sĩ và các đối tác, Công ty Ngọc Việt cho biết chương trình buộc phải tạm hoãn vì “lý do bất khả kháng”, dù đơn vị tổ chức khẳng định đã nỗ lực khắc phục trước thời điểm diễn ra. Ban tổ chức không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định này.

Đại diện Công ty Ngọc Việt gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, đối tác và khán giả, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ công chúng. Theo thông báo, thời gian tổ chức mới của chương trình sẽ được công bố trong vòng 10 ngày tới.

Liên quan đến quyền lợi người mua vé, Công ty Ngọc Việt cho biết bộ phận phòng vé sẽ chủ động liên hệ với toàn bộ khán giả đã mua vé để giải quyết các vấn đề liên quan trong tuần tới.

Trước đó, việc chương trình bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại địa điểm biểu diễn đã khiến nhiều người bức xúc, đặt câu hỏi về công tác tổ chức cũng như trách nhiệm của ban tổ chức đối với khán giả.

Khán giả Sỹ Vững (sống tại Hà Nội) cho biết, anh đã mua vé xem đêm nhạc từ một tháng trước. Anh Vững đặc biệt mong chờ được thưởng thức giọng hát của Hà Trần và Hồng Nhung - hai nữ ca sĩ anh yêu mến.

Để kịp giờ xem đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, anh Vững cùng ba người bạn di chuyển quãng đường khoảng 35km từ khu vực ngoại thành vào Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Sau khi hoàn tất thủ tục soát vé và ổn định chỗ ngồi, ban tổ chức bất ngờ phát đi thông báo hủy chương trình với lý do “bất khả kháng”.

“Bất khả kháng là như thế nào?”, anh Vững đặt câu hỏi, cho rằng thông báo của ban tổ chức đêm nhạc gửi tới khán giả quá chung chung và không đủ sức thuyết phục.

Theo nam khán giả, tại thời điểm đó, không ít người tỏ ra bức xúc khi biết show bị hoãn. Một số khán giả cho biết họ đã bay từ TPHCM ra Hà Nội, có người thuê nhà nghỉ để lưu trú qua đêm vì đến từ các tỉnh xa.

Anh Vững cho hay, khi thông tin hủy show được công bố, nhiều khán giả phản ứng ồn ào, yêu cầu ban tổ chức có mặt để giải thích rõ ràng, thậm chí đề nghị gọi lực lượng chức năng đến hiện trường.

“Với một chương trình quy mô lớn, quy tụ nhiều ca sĩ hạng A, nếu buộc phải hủy, ban tổ chức cần đưa ra lý do cụ thể, minh bạch. Có như vậy, khán giả mới cảm thông và chia sẻ”, anh nói.

Dù bức xúc, anh Vững cho biết đây không phải lần đầu anh mua vé xem các show ca nhạc lớn. Nếu chương trình Về đây bốn cánh chim trời được tổ chức lại, anh vẫn sẵn sàng đến xem.

“Tiền không phải lúc nào cũng là vấn đề lớn nhất. Quan trọng là cách hành xử và lý do hủy có hợp lý, tôn trọng khán giả hay không. Làm được điều đó thì mới giữ được niềm tin”, anh Vững chia sẻ.

Hiện tại, nhiều khán giả đã mua vé xem đêm nhạc này đều đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ ban tổ chức.