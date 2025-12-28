Thủ tướng nhắc nhở đặc biệt ở trận chung kết U22 Việt Nam thắng Thái Lan

Chia sẻ thông tin tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thể thao được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển con người Việt Nam và nâng cao vị thế quốc gia; kết quả thi đấu thể thao quốc tế năm 2025 đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng Bằng khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 (Ảnh: VGP).

Thủ tướng lấy ví dụ về những trận thi đấu tại SEA Games vừa qua, trong đó có các trận chung kết môn bóng đá, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu với tinh thần chiến binh, tinh thần Việt Nam, mang lại cảm xúc, niềm tự hào cho người hâm mộ.

Thủ tướng kể câu chuyện bên lề trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, khi U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan vào tối 18/12.

Sau hiệp 1, đội tuyển U22 Việt Nam bị đội bạn dẫn trước 2-0, Thủ tướng đã truyền thông điệp tới những người lãnh đạo đội bóng là: "Phải động viên ngay anh em cầu thủ, không thể nào bỏ cuộc. Cần phải đoàn kết, xốc lại tinh thần anh em!".

Sau lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng, tập thể ban huấn luyện và cầu thủ U22 Việt Nam đã tạo nên một chiến thắng ngược dòng nghẹt thở và đầy cảm xúc.

Trước toàn thể đại biểu dự Hội nghị ngành Văn hóa, Thủ tướng khen ngợi rằng, đội tuyển U22 đã có chiến thắng đẹp, thuyết phục, thể hiện tinh thần và trí tuệ của người Việt Nam.

Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ nhiệm vụ của ngành thể thao là cần tạo đột phá phát triển, đầu tư với tinh thần dài hơi, kiên trì, "nếu không bắt đầu thì không có bao giờ có điểm cuối"; đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa và phát huy tối đa hiệu quả của các cơ sở thể thao trọng điểm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ tư duy, thúc đẩy hợp tác công tư, trong đó có các sân vận động tầm cỡ quốc tế.

Niềm vui của cầu thủ U22 Việt Nam sau tấm HCV danh giá nhất SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, vào tối 18/12, U22 Việt Nam đã tạo nên một màn lội ngược dòng mỹ mãn và đầy kịch tính khi đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2, để giành Huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Ngay sau chiến thắng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư gửi Ban huấn luyện, đội tuyển bóng đá nam U22 và đội tuyển nữ futsal quốc gia Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và người hâm mộ bóng đá nước nhà, Thủ tướng nồng nhiệt chúc mừng Ban huấn luyện, toàn thể đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và đội tuyển nữ Futsal quốc gia đã kiên cường thi đấu và xuất sắc giành Huy chương vàng SEA Games 33.

“Đây là thành tích tuyệt vời, ghi nhận sự nỗ lực và cống hiến hết mình của các đội tuyển trong cả hành trình tại SEA Games 33”, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Trong thư, Thủ tướng cho rằng từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những “Chiến binh Sao vàng” với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Thủ tướng đồng thời đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban huấn luyện và các đội tuyển; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tích cực đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ đối với các đội tuyển của nước nhà.