U22 Việt Nam thi đấu vòng bảng SEA Games 33 xung quanh Bangkok

Phát biểu trên truyền thông Thái Lan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee tuyên bố sẽ dời địa điểm thi đấu của một số môn ra khỏi tỉnh Songkhla, với lý do địa phương này đang phải đối diện với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

U22 Việt Nam sẽ thi đấu các trận vòng bảng SEA Games trên sân Rajamangala ở Bangkok hoặc sân Thammasat ở Pathum Thani (Ảnh: VFF).

Các môn đã được dời địa điểm thi đấu có quyền anh, muay và bảng B của nội dung bóng đá nam. Bảng đấu này có sự hiện diện của các đội tuyển U22 Việt Nam, Lào và Malaysia.

Tờ The Nation của Thái Lan thông tin: “Ông Kongsak Yodmanee cho biết các trận đấu bóng đá nam ban đầu dự kiến được tổ chức trên sân Tinsulanon tại Songkhla, bắt đầu từ ngày 4/12. Sân Tinsulanon hiện không bị ngập, nhưng các tuyến đường dẫn vào sân bóng này đã bị ngập nặng”.

“Chính vì thế, địa điểm thi đấu bảng B nội dung bóng đá nam sẽ được dời đến một trong hai sân gồm sân Rajamangala tại Bangkok, hoặc sân Thammasat tại Pathum Thani (cách Bangkok khoảng 40km)”, báo The Nation thông tin thêm về phát biểu của Tổng cục trưởng SAT Kongsak Yodmanee.

Một số địa điểm thi đấu thể thao tại Songkhla bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt (Ảnh: The Nation).

Các sân Rajamangala và Thammasat là những sân vận động, nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận chung kết lượt về của hai kỳ AFF Cup gần đây nhất.

Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 (bóng lăn ngày 5/1 năm nay), đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 3-2 trên sân Rajamangala, chung cuộc chúng ta thắng 5-3 sau hai lượt trận đi và về.

Còn ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 (bóng lăn đầu năm 2023), đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái Lan 0-1 trên sân Thammasat ở Pathum Thani, chung cuộc chúng ta thua 2-3 sau hai lượt trận đi và về.

U22 Việt Nam đang tập trung tại Bà Rịa (TPHCM). Theo kế hoạch, đội sẽ lưu lại đây cho đến hết ngày 29/11. Ngày 30/11, đội di chuyển về khu vực trung tâm TPHCM, sau đó lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33.

Ngày 4/12, đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ có trận đấu đầu tiên tại bảng B nội dung bóng đá nam, gặp đội U22 Lào.