Tổng thống Trump tuyên bố Thái Lan - Campuchia ngừng bắn

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký kết thỏa thuận hòa bình hồi tháng 10 ở Malaysia trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Tôi vui mừng thông báo các cuộc giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia sẽ tạm thời chấm dứt, và họ sẽ quay trở lại sống trong hòa bình, theo hiệp ước ban đầu mà chúng ta đã đạt được", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 28/12.

"Tôi muốn chúc mừng cả hai nhà lãnh đạo tuyệt vời vì sự sáng suốt của họ trong việc đi đến kết thúc nhanh chóng và rất công bằng. Đó là một quyết định nhanh chóng và dứt khoát, đúng như cách mà những tình huống như vậy cần phải được giải quyết! Mỹ, như thường lệ, rất tự hào khi được hỗ trợ!", ông Trump viết thêm.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng chính quyền của ông đã giải quyết 8 cuộc xung đột trong 11 tháng qua.

Campuchia và Thái Lan đã ban hành Tuyên bố chung của Cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 Ủy ban Biên giới Chung (GBC) được tổ chức ngày 27/12.

Cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Prum - Ban Pak Kard, nối tỉnh Pailin của Campuchia với tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, và do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cùng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit chủ trì.

Hai bên đã đạt thỏa thuận toàn diện nhằm ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng dọc theo đường biên giới chung, tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, đối thoại và ổn định khu vực.

Trọng tâm của thỏa thuận là lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, có hiệu lực từ 12h trưa ngày 27/12.

Lệnh ngừng bắn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí và nghiêm cấm rõ ràng mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường, các mục tiêu và cơ sở hạ tầng dân sự, cũng như các mục tiêu quân sự, tại mọi khu vực dọc theo biên giới.

Hai bên nhất trí tránh mọi hành vi nổ súng không khiêu khích, tiến quân hoặc di chuyển lực lượng về phía các vị trí của bên kia, đồng thời nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn “không được vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Ngoài ra, Campuchia và Thái Lan cam kết duy trì việc triển khai quân hiện tại, không tiến hành tuần tra hay di chuyển lực lượng về phía vị trí của nhau.

Trong Tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trong bầu không khí tin cậy, chân thành, thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Tuyên bố nêu rõ cuộc họp nhằm mở đường cho một chương mới về hòa bình và hợp tác giữa Campuchia và Thái Lan.

Trước đó, thỏa thuận hòa bình được ký vào tháng 10 nhằm giải quyết cuộc đụng độ căng thẳng kéo dài 5 ngày vào tháng 7 giữa hai nước dọc theo biên giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm trung gian cho thỏa thuận.

Tuy nhiên, một đợt leo thang đã xảy ra hồi đầu tháng này, khi 2 bên tập kích qua lại. Các cuộc giao tranh tái bùng phát đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng ở Thái Lan và 18 người ở Campuchia, đồng thời khiến hơn 800.000 người phải sơ tán.