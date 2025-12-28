Aston Villa ngược dòng hạ Chelsea, tiếp tục đua vô địch Ngoại hạng Anh

Aston Villa đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Chelsea 2-1 tại Stamford Bridge, đánh dấu chiến thắng thứ ba của họ trong 4 chuyến làm khách gần nhất tới sân nhà của The Blues. Trận đấu diễn ra với hai hiệp đấu trái ngược, khi Chelsea chiếm ưu thế trong hiệp một nhưng lại để Villa vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Ngay từ phút thứ hai, Chelsea đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Moises Caicedo có đường chuyền bổng tinh tế, tạo điều kiện cho Cole Palmer dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Dù Morgan Rogers bên phía Aston Villa có vài pha phản công lẻ tẻ, Benoit Badiashile đã kịp thời can thiệp, giúp Chelsea kiểm soát thế trận. The Blues tỏ ra nhanh nhẹn hơn trong các pha tranh chấp, và một tình huống cắt bóng đã mở ra cơ hội để Alejandro Garnacho căng ngang cho Enzo Fernandez dứt điểm, nhưng tiền vệ người Argentina lại sút chệch mục tiêu.

Chelsea chơi nhỉnh hơn Aston Villa sau tiếng còi khai cuôc (Ảnh: Getty)

Sau đó, các cú sút của Caicedo và Palmer đều bị Youri Tielemans lăn xả cản phá. Phút 24, Emiliano Martinez lần đầu tiên phải trổ tài khi dang rộng người cản phá cú đánh gót của Joao Pedro. Dù tỷ số vẫn chưa được mở, Aston Villa lại nhận tin không vui khi Matty Cash nhận thẻ vàng sau pha vào bóng với Garnacho, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Arsenal.

Phút 37, Reece James thực hiện quả phạt góc để Joao Pedro chạm bóng tinh tế, khai thông thế bế tắc cho Chelsea. Trước giờ nghỉ, Palmer có thêm một cú sút bị cản phá, trong khi quả đá phạt nhẹ của John McGinn ở đầu sân bên kia cũng dễ dàng bị hóa giải.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn. Rogers và Emiliano Buendia đều bị từ chối bàn thắng, xen giữa là cú sút của Reece James buộc Martínez phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Garnacho sau đó cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành, trước khi HLV Unai Emery thực hiện liền ba sự thay đổi người khi trận đấu tiến gần mốc một giờ.

Không lâu sau, Ollie Watkins chọc khe cho Boubacar Kamara, nhưng thủ môn Robert Sanchez đã băng ra kịp thời để ngăn chặn. Tuy nhiên, Watkins vẫn không thể bị ngăn cản, khi cú dứt điểm của anh bật ra từ người thủ môn rồi dội ngược trở lại chính anh trước khi đi vào lưới, gỡ hòa cho Aston Villa. Sanchez sau đó tiếp tục phải làm việc vất vả để cản phá cú sút đầy uy lực của Ian Maatsen, trước khi Chelsea cũng đáp trả bằng ba sự thay đổi người.

Ollie Watkins ăn mừng sau khi hoàn thành cú đúp vào lưới Chelsea (Ảnh: Getty)

Dù Aston Villa chịu tổn thất khi Kamara phải nghỉ trận gặp Arsenal vì thẻ vàng, Watkins vẫn là mối đe dọa thường trực và tiền đạo này lại một lần nữa tỏa sáng với cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 84, đưa bóng dội cột dọc rồi đi vào lưới, qua đó mang về chiến thắng thứ 11 liên tiếp cho Aston Villa và giúp họ duy trì khoảng cách ba điểm so với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, thất bại đầu tiên sau bốn trận trên mọi đấu trường khiến Chelsea tạm thời đứng ở vị trí thứ 5.