Khán giả bức xúc vì bỏ 13 triệu đồng đi xem ca nhạc nhưng bị hoãn phút chót

Tối 28/12, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã tới xem chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời. Sự kiện được quảng bá là nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ tên tuổi của nền âm nhạc Việt Nam: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến; có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Hà Trần, Phạm Thu Hà...

Tuy nhiên, đến khoảng 19h30, đông đảo khán giả có mặt tại nơi diễn ra sự kiện nhưng không thấy sự hiện diện của nghệ sĩ. Sau đó, ban tổ chức thông báo hủy show.

Rất đông khán giả có mặt ở địa điểm tổ chức nhưng chương trình vẫn không diễn ra (Ảnh: Khán giả cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Thắng Nguyễn (35 tuổi, Hà Nội) cho biết đây là trải nghiệm “chưa từng gặp” trong nhiều năm anh theo dõi các chương trình âm nhạc lớn nhỏ.

Theo anh Thắng, anh đã mua một cặp vé VIP của chương trình với giá 13 triệu đồng từ tháng 11. Là người yêu âm nhạc, anh kỳ vọng đây sẽ là đêm diễn được đầu tư nghiêm túc, tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

“Tuy nhiên, những gì tôi và nhiều khán giả chứng kiến tại địa điểm biểu diễn khiến tôi thực sự bức xúc vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức”, anh Thắng nói.

Nam khán giả phản ánh, trước thời điểm diễn ra chương trình, thông tin từ phía ban tổ chức liên tục thay đổi. Cụ thể, chương trình được thông báo hoãn trước giờ diễn khoảng 2 tiếng, sau đó lại xác nhận vẫn diễn ra bình thường trước thời điểm mở màn khoảng 1 tiếng, khiến nhiều khán giả tiếp tục di chuyển đến địa điểm tổ chức.

“Khoảng 19h30, chỉ còn 30 phút trước giờ diễn, nhiều ca sĩ bất ngờ livestream (phát trực tuyến - PV) cho biết họ vẫn đang ở nhà, không có mặt tại sân khấu, khiến chúng tôi rất hoang mang. Dù vậy, ban tổ chức vẫn liên tục thông báo chương trình diễn ra bình thường, thậm chí tiếp tục bán vé sát giờ”, anh Thắng kể.

Theo anh, đến khoảng 20h, khán giả đã gần như lấp kín khu vực khán đài, nhưng không nghệ sĩ nào xuất hiện trên sân khấu. Sau hơn 30 phút để khán giả chờ đợi trong tình trạng mệt mỏi và bức xúc, ban tổ chức mới lên thông báo hủy show rồi nhanh chóng rời khỏi khu vực diễn ra đêm nhạc.

“Với giá vé mà chương trình mở bán, tôi kỳ vọng một đêm nhạc được tổ chức chỉn chu, chuyên nghiệp. Thực tế thì sân khấu sơ sài, công tác tổ chức lộn xộn, thiếu trách nhiệm với khán giả. Cảm giác của tôi lúc đó không khác gì bị lừa”, anh Thắng Nguyễn bày tỏ.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khác cũng lên tiếng bức xúc, yêu cầu đơn vị tổ chức là Ngọc Việt Show sớm có lời giải thích chính thức, đồng thời làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc hủy show và quyền lợi của người mua vé.

Chị Q. (sống tại Hà Nội) cho biết, đến nay vẫn chưa hết bức xúc và hụt hẫng khi không thể theo dõi đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, do ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy show vào phút chót.

Theo chị Q., chị lựa chọn chương trình này với mong muốn được thưởng thức giọng hát của các ca sĩ nổi tiếng, đồng thời tôn vinh những giá trị âm nhạc gắn với các nhạc sĩ tên tuổi. Nữ khán giả cho biết đã mua vé trực tiếp qua fanpage của chương trình vào khoảng 16h ngày 28/12.

Khoảng 19h40 cùng ngày, chị Q. có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình để chờ xem biểu diễn. Tuy nhiên, đến khoảng 20h30, chị và nhiều khán giả khác mới nhận được thông báo hoãn chương trình.

“Đây là lần đầu tiên tôi đi xem ca nhạc mà ban tổ chức thông báo hủy vào phút chót. Nhìn thấy nhiều khán giả lớn tuổi háo hức đến xem, có người còn từ các tỉnh xa về Hà Nội, tôi thực sự thấy rất vất vả và thương cho họ”, chị Q. chia sẻ.

Theo ghi nhận của nữ khán giả, tại thời điểm ban tổ chức phát đi thông báo hoãn show, nhiều người không giữ được bình tĩnh. Một số khán giả vẫn nán lại khu vực tổ chức để tìm hiểu nguyên nhân và chờ thêm thông tin chính thức.

Chị Q. cho rằng, dù ban tổ chức có thể có những lý do riêng, nhưng với một chương trình âm nhạc được quảng bá và tổ chức ở quy mô lớn, việc thẩm định năng lực, điều kiện tổ chức của đơn vị đứng ra thực hiện là điều cần được đặt ra nghiêm túc.

“Việc hoãn đột ngột như vậy không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty tổ chức, mà còn tác động tiêu cực đến hình ảnh chung của các chương trình âm nhạc và những người hoạt động trong lĩnh vực này”, nữ khán giả bày tỏ.

Chị Q. cho biết vẫn đang chờ động thái xử lý khủng hoảng từ Công ty Ngọc Việt - đơn vị tổ chức chương trình. “Việc tôi có tiếp tục mua vé hay không còn phụ thuộc vào cách công ty giải quyết sự việc và bảo vệ quyền lợi khán giả ra sao”, chị Q. nói thêm.

Khán giả P.G. (41 tuổi) cũng gặp cảnh tương tự. Anh G. mua 2 vé hạng 7 giá 1,8 triệu đồng/vé để xem đêm nhạc cùng với người thân, lặn lội hơn 10km đến nơi mới nhận được thông báo hủy diễn.

Anh G. cùng người nhà chờ đợi rất lâu tại địa điểm tổ chức để nghe câu trả lời của ban tổ chức nhưng chưa nhận được thông tin. Do bức xúc, anh G. lên mạng tiếp tục yêu cầu ban tổ chức trả lời khán giả.

Poster quảng bá đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" (Ảnh: Ban tổ chức)

Vào thời điểm họp báo đêm nhạc này hồi tháng 10, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ rằng ông sẽ tham gia Về đây bốn cánh chim trời nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

Khi đó, chương trình dự kiến sẽ diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, có sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi gồm Hồng Nhung, Bằng Kiều, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Tuấn Anh, cùng các giọng ca trẻ giàu nội lực như Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy...

Tuy nhiên, sau này, chương trình đã thay đổi địa điểm tổ chức là Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Theo ban tổ chức, tên chương trình được lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Đàn chim Việt (Văn Cao).