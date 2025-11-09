Hình ảnh ấn tượng tại giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025

Mùa giải năm nay ghi nhận một kỷ lục ấn tượng với 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia, con số này gần gấp đôi so với năm 2024. Sự tăng trưởng vượt bậc này cho thấy tầm vóc và sức hút mạnh mẽ của giải, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho marathon Việt Nam vươn tầm thế giới trong tương lai gần.

Dù trời bầu trời Hà Nội bất ngờ đổ mưa lớn vào rạng sáng 9/11, hàng nghìn runner ở cự ly 42km (Full Marathon) vẫn có mặt đúng giờ tại vạch xuất phát, tiến hành lễ chào cờ trước khi sải bước trên đường chạy.

Từng bước chân mạnh mẽ dưới làn mưa dày đặc đã lan tỏa một năng lượng đặc biệt và tinh thần bền bỉ không gì có thể ngăn cản. Mưa lạnh càng làm nổi bật ý chí chinh phục cung đường di sản của các vận động viên.

Các VĐV chạy qua các tuyến đường lịch sử, được chiêm ngưỡng hàng chục di sản văn hóa lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Khoảnh khắc các runner chạy ngang qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một phần của đường đua marathon mà còn là sự kết nối đầy ý nghĩa giữa tinh thần thể thao và di sản lịch sử dân tộc.

Cung đường đưa các runner đi qua Chợ Đồng Xuân, nơi lưu giữ nét kiến trúc cổ kính và nhịp sống thương mại truyền thống của Hà Nội xưa. Sau đó, các VĐV tiếp tục đi qua khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tòa nhà mang phong cách kiến trúc Đông Dương nổi bật, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử và hiện đại.

Sự có mặt của các VĐV quốc tế cho thấy tầm vóc và sức hút mạnh mẽ của Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội trên bản đồ chạy bộ toàn cầu.

Điểm mới mẻ ở cung đường chạy năm nay là đoạn 10km rút đích qua Hồ Tây lộng gió, điểm nhấn thể hiện nỗ lực của Ban Tổ chức trong việc mang đến cho VĐV những giây phút rút đích đầy cảm hứng, thoải mái và dễ dàng đạt phong độ cao nhất.

Trong suốt chặng đua ở các cự ly 42km, 21km và 10km, thời tiết Hà Nội đã thử thách các VĐV bằng những cơn mưa nặng hạt, gió lớn và không khí lạnh. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của thời tiết hoàn toàn không ngăn nổi những bước chân mạnh mẽ.

Với tinh thần quyết tâm và ý chí chinh phục đỉnh cao, các runner đã thể hiện bản lĩnh thép, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và bứt phá về đích, biến điều kiện khó khăn thành một phần đáng nhớ của hành trình.

Nhóm nữ runner cùng nhau ăn mừng bên tấm Huy chương hoàn thành cự ly 10km (Ảnh: Quyết Thắng).