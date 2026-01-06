Trung Quốc: Khách phát hiện lưỡi câu lẫn trong món ăn tại nhà hàng Michelin

Sự việc xảy ra vào tối 3/1 tại nhà hàng Yu Waitan (chi nhánh Xintiandi, Thượng Hải), khi một thực khách thưởng thức món đặc trưng theo mùa mang tên “cá đuôi xanh hấp củ cải muối”. Trong lúc dùng bữa, vị khách bất ngờ kéo ra từ phần thịt cá một chiếc lưỡi câu còn nguyên, kèm theo dây câu mắc sâu bên trong.

Món ăn này có giá 898 tệ (khoảng 3,3 triệu đồng), cao hơn mức chi tiêu trung bình của mỗi khách tại nhà hàng.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà hàng đã thừa nhận sai sót, đồng thời miễn phí toàn bộ hóa đơn trị giá hơn 6.000 tệ (tương đương hơn 22 triệu đồng) cho bàn ăn của vị khách này và gửi lời xin lỗi tới khách hàng.

Lưỡi câu lẫn trong món ăn tại nhà hàng ở Trung Quốc (Ảnh: Chụp màn hình).

Đại diện nhà hàng cho biết nhân viên bếp rất bất ngờ khi phát hiện lưỡi câu, đồng thời phỏng đoán nguyên nhân có thể do kích thước cá nhỏ, khiến lưỡi câu không được phát hiện trong quá trình sơ chế.

Bộ phận chuyên trách của nhà hàng vẫn đang theo dõi và tiến hành điều tra nội bộ vụ việc. Nhà hàng cũng khẳng định luôn đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu.

Tuy nhiên, lời giải thích từ phía nhà hàng nhanh chóng vấp phải sự hoài nghi từ dư luận. Nhiều dân mạng chỉ ra mâu thuẫn khi chính thông tin quảng bá của nhà hàng nhấn mạnh món ăn này sử dụng cá đuôi xanh tươi sống nặng hơn 800g, được tuyển chọn hằng ngày từ biển.

Một số cần thủ chuyên nghiệp còn dựa vào hình dạng lưỡi câu để nhận định đây là lưỡi câu cỡ lớn, thường dùng để câu cá nặng trên 2,5kg, hoàn toàn trái ngược với lập luận “cá nhỏ” từ phía nhà hàng.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ việc nhanh chóng thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến mỉa mai gọi đây là trải nghiệm “từ nơi câu cá đến bàn ăn” đúng nghĩa, thậm chí đề xuất đổi tên món ăn thành “bữa ăn trải nghiệm câu cá biển”.

Điều này càng khiến dư luận đặt dấu hỏi về công tác kiểm soát chất lượng tại nhà hàng trên. Đáng nói, Yu Waitan là một trong những đại diện tiêu biểu của ẩm thực Phúc Kiến cao cấp tại Thượng Hải và trên phạm vi cả nước.

Thương hiệu này đã nhiều năm liên tiếp được Michelin trao tặng một sao cho chất lượng ẩm thực. Ngoài ra, nhà hàng còn được xếp hạng Black Pearl hai viên kim cương năm 2025 - danh hiệu dành cho các nhà hàng cao cấp tại Trung Quốc - với mức chi tiêu trung bình 839 tệ/người (khoảng 3,1 triệu đồng/người).