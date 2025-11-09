VĐV tranh tài sôi nổi ở giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội

Bất chấp trời đổ mưa to ngay trước giờ xuất phát của cự ly 42km, các VĐV đã bứt phá mạnh mẽ ngay từ vạch xuất phát. Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 được đánh giá là giải đấu tầm cỡ quốc tế và uy tín nhất trong các giải chạy phong trào hàng đầu tại Việt Nam.

Đông đảo VĐV trong và ngoài nước tham gia giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 (Ảnh: BTC).

Cự ly 42km thu hút đông đảo VĐV quốc tế tham dự (Ảnh: Quyết Thắng).

Tính chất cạnh tranh ở giải đấu này được thể hiện ở quy mô gần 20.000 VĐV tham dự, trong đó có tới 2.500 VĐV quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Cự ly 42km được chờ đợi nhất thực sự là cuộc đua khốc liệt, đúng như nhận định của giới chuyên môn khi các VĐV quốc tế cho thấy sự khác biệt trên đường đua đòi hỏi ý chí và tinh thần thép này.

VĐV Huỳnh Anh Khôi gây ấn tượng ở giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 khi về đích cự ly 42km ở vị trí thứ 2 chung cuộc (Ảnh: BTC).

Điều bất ngờ lớn đã xảy ra khi top 5 VĐV nam về nhất ở cự ly 42km thì có tới 2 VĐV Việt Nam, trong đó VĐV Huỳnh Anh Khôi đã xác lập kỷ lục cá nhân tại giải đấu này dù anh phải cạnh tranh với các VĐV hàng đầu đến từ châu Phi.

Huỳnh Anh Khôi đã hoàn thành cự ly 42km với thời gian 2 giờ 23 phút 48 giây, thành tích cao nhất của anh từ trước đến nay để đạt giải nhì chung cuộc, chỉ kém người về nhất là VĐV người Ethopia, Duber Abdisa Teshome 1 phút 51 giây.

VĐV người Ethopia, Duber Abdisa Teshome về nhất cự ly 42km với thành tích 2 giờ 21 phút 57 giây (Ảnh: BTC).

VĐV Nguyễn Văn Lai của Việt Nam cũng về thứ 4 chung cuộc với thành tích 2 giờ 30 phút 46 giây, còn vị trí thứ 3 thuộc về VĐV nổi tiếng đến từ Kenya, Edwin Yebei Kiptoo. Một VĐV khác đến từ Ethopia là Tulu Dereje Debele về thứ 5.

"Dù chỉ về nhì những tôi rất vui với thành tích mà mình đã giành được. Đây là giải đấu hết sức thú vị, khi cung đường chạy rất đẹp và chúng tôi được cạnh tranh với những VĐV hàng đầu quốc tế", Huỳnh Anh Khôi bày tỏ sau khi giành ngôi vị Á quân tại cự ly 42km.

VĐV phong trào Doãn Thị Oanh nở nụ cười rất tươi dù chỉ về vị trí thứ 5 chung cuộc của nữ cự ly 42km (Ảnh: Thế Nam).

Ở nội dung dành cho nữ cự ly 42km, hai chân chạy nổi tiếng của Việt Nam là Nguyễn Hồng Lệ và Doãn Thị Oanh lần lượt chia nhau ở vị trí thứ 4 và thứ 5 chung cuộc, khi top 3 đều thuộc về các VĐV đến từ nước ngoài. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, nữ VĐV nổi tiếng người Ethopia, Lema Alemitu Ajema đã giành ngôi vị quán quân với thành tích 2 giờ 40 phút 27 giây.

"Tôi không đặt nặng mục tiêu giành vị trí cao nhất ở giải đấu, nhưng thành tích hôm nay khiến tôi khá hài lòng. Giải đấu có nhiều VĐV quốc tế rất mạnh, được tham gia thi đấu ở giải đấu này là trải nghiệm rất thú vị", Doãn Thị Oanh bày tỏ sau khi về đích.

VĐV Dương Minh Hùng đến từ CLB Biên Phòng MB đã về nhất cự ly 21km với thời gian 1 giờ 11 phút (Ảnh: Thế Nam).

Khác với cự ly 42km, quán quân ở cự ly 21km cũng như 10km đều là các tài năng trẻ đến từ Việt Nam. Ở cự ly 21km, VĐV Dương Minh Hùng đến từ CLB Biên Phòng MB đã về nhất với thời gian 1 giờ 11 phút, trong khi VĐV Nguyễn Khánh Ly đến từ Đà Nẵng về nhất ở nội dung của nữ với thời gian 1 giờ 27 phút 24 giây.

"Đây là lần thứ hai tôi tham gia ở giải đấu này. Năm ngoái tôi chỉ về nhì, nên rất vui mừng khi năm nay đã đổi màu huy chương. Kết quả này là thành quả của sự nỗ lực tập luyện chăm chỉ, miệt mài của tôi trong thời gian qua. Giải đấu này rất khốc liệt khi có số lượng VĐV tham gia đông đảo và nhiều VĐV mạnh đến từ các đội tuyển cũng như nước ngoài, nên chức vô địch khiến tôi cảm thấy rất tự hào", VĐV Dương Minh Hùng bày tỏ khi giành danh hiệu quán quân.

VĐV Nguyễn Khánh Ly xuất sắc giành top 1 của nữ ở cự ly 21km (Ảnh: BTC).

Khánh Ly là cựu VĐV đội tuyển quốc gia và cô không có đối thủ ở cự ly 21km tại giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 (Ảnh: Thế Nam).

"Trước giải đấu tôi có chút lo lắng, nhưng khi bước vào đường đua thì tôi thấy khá thoải mái, nhẹ nhàng. Cự ly 21km không bị mưa như ở cự ly 42km nên VĐV không bị mất sức nhiều. Trên đường đua Ban tổ chức phục vụ rất nhiệt tình, chu đáo. Lần đầu tiên tham gia giải đấu này và giành được chức vô địch khiến tôi cảm thấy sung sướng và tự hào", cựu VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia Nguyễn Khánh Ly cũng bày tỏ về chức vô địch cự ly 21km của nữ.

VĐV Dương Minh Hùng về nhất ở cự ly 21km của nam (Ảnh: BTC).

Hoàng Thịnh giành chức vô địch cự ly 10km ngay trong lần đầu tiên tham gia giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 (Ảnh: Thế Nam).

Ở cự ly 10km cũng chứng kiến 2 VĐV còn rất trẻ của Việt Nam là Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 2007), hiện là VĐV đội tuyển trẻ quốc gia và Lê Ngọc Hà (SN 2004) thuộc CLB Biên Phòng lần lượt giành chức vô địch nội dung của nam và nữ.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 và ở cự ly sở trường 10km. Dù hôm nay thành tích của tôi chưa phải là tốt nhất (33 phút 53 giây), nhưng chức vô địch khiến tôi rất vui. Không dễ gì để vượt qua các đối thủ mạnh khi giải đấu quy tụ rất nhiều VĐV xuất sắc", Nguyễn Hoàng Thịnh bày tỏ sau chức vô địch.

VĐV Lê Ngọc Hà giành chức vô địch cự ly 10km của nữ (Ảnh: BTC).

VĐV sinh năm 2004 khẳng định giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 được tổ chức rất bài bản, chuyên nghiệp (Ảnh: Thế Nam).

"Tôi đánh giá đây là giải đấu 5 sao. Đường đua rất đẹp, nhưng không khí cạnh tranh hết sức khốc liệt", VĐV Lê Ngọc Hà cũng chia sẻ với tấm HCV vừa giành được.

"Không khí giải đấu rất sôi động, các VĐV đã tạo nên những khoảnh khắc thật sự ấn tượng, nơi ý chí, tốc độ và cảm xúc cùng hòa làm một trên cung đường di sản Hà Nội. Tôi rất vui khi được hòa mình vào đường đua hôm nay. Đây là một kỷ niệm rất thú vị của tôi tại Việt Nam", VĐV Tulu Dereje Dembele người Ethopia bày tỏ.