Cô gái xinh đẹp cùng bố bay từ Malaysia sang Việt Nam chạy marathon 42km

Bố và con gái chinh phục cự ly 42km

Thức dậy từ nửa đêm, Amelia Yau (quốc tịch Malaysia) cùng bố rời khách sạn, đến Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) để tham gia giải chạy Standard Chartered Marathon.

Cô gái bất ngờ với số lượng vận động viên đông đảo, đến từ nhiều quốc gia. Không gian xung quanh sôi động như một lễ hội.

Đây là lần thứ ba, Amelia tham gia một giải marathon ngoài Malaysia, sau 2 sự kiện ở Singapore và Hong Kong (Trung Quốc). Cô nhận thấy công tác đón tiếp và chỉ dẫn của đội ngũ tình nguyện viên rất chu đáo.

Amelia Yau tự hào cầm Quốc kỳ Malaysia sau khi hoàn thành cự ly 42km (Ảnh: Trần Thành Công).

"Trước khi chạy cự ly 42km, tôi và bố đã có chuyến tham quan Hà Nội, thưởng thức chả cá. Lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi rất hào hứng, mong muốn khám phá ẩm thực truyền thống. Hai bố con mong chờ từng giây phút đến thời điểm giải chạy diễn ra", Amelia nói.

Là nữ nhân viên văn phòng, quỹ thời gian hàng ngày có hạn, Amelia lập thời gian biểu chạy bộ tại công viên gần nhà cùng bố khoảng 5 buổi/tuần. Hai năm qua, cô thường xuyên thức dậy lúc 5h, hoàn thành cung đường chạy rồi mới ăn sáng.

"Trước khi xảy ra Covid-19, tôi từng chạy bộ tự do và leo núi để rèn luyện sức khoẻ. Hai năm qua, tôi chọn marathon, vì thích dự các giải chạy ở nhiều nơi. Cách đây nửa năm, tôi bắt đầu thử sức với cự ly 42km", cô gái người Malaysia chia sẻ.

Sáng 9/11, Amelia hoàn thành cự ly 42km trong thời gian 4 tiếng 5 phút và 41 giây cùng Pace 5,8 phút/km. Lúc cách đích 200m, cô gái cầm theo lá Quốc kỳ của Malaysia trong tiếng vỗ tay và cổ vũ của mọi người.

Theo Amelia, trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ chạy được 42km. Thời điểm mới làm quen với marathon, cô cũng đối mặt với những cơn đau như mọi người. Sau hai năm, Amelia cảm thấy marathon không chỉ mang đến cho cô sức khoẻ mà còn giúp cơ thể năng động, gương mặt trẻ trung hơn.

Thích cảm giác chạy dưới mưa

Gần 8h, hầu hết các vận động viên đã về đích tại Cung Thể thao Quần Ngựa, một số người tranh thủ ăn vội bát phở, uống nước để bù đắp năng lượng. Trong khi đó, nhiều vận động viên tranh thủ chụp ảnh để lưu lại một kỷ niệm đẹp.

Có được bức ảnh ưng ý, vợ chồng anh Andrei và chị Elizabeth (sống ở California, Mỹ) thong thả đi dạo. Lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, họ ấn tượng với cung đường chạy trên đường phố và ven hồ Tây rợp bóng cây - một thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội.

Được biết, anh chị vừa trải qua 7 ngày khám phá đất nước Nhật Bản. Sau đó, cặp đôi lên kế hoạch du lịch Việt Nam, chuẩn bị tham gia cuộc thi 3 môn phối hợp triathlon bao gồm chạy bộ, bơi và đua xe đạp giữa tháng 11 tại Phú Quốc.

"Tôi lên Google tìm xem có giải chạy nào diễn ra ở Hà Nội trước giải Triathlon hay không, tình cờ thấy thông tin về Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025. Hai vợ chồng quyết định đăng ký cự ly 42km và 21km", anh Andrei cho biết.

Bắt đầu chạy từ sáng sớm, điều để lại ấn tượng nhất với cặp đôi người Mỹ là tiếng cổ vũ của mọi người, âm nhạc sôi động, sự chu đáo của ban tổ chức với nước uống, trái cây, đồ ăn tiếp sức cho từng vận động viên.

Theo anh Andrei, cảm giác chạy cung đường 42km trong cơn mưa ở Hà Nội rất thú vị, hiếm khi được trải nghiệm. Những hạt mưa làm mát không khí, rửa trôi mồ hôi và bụi đường, khiến từng bước chạy trở nên nhẹ nhõm hơn.

Anh Andrei và vợ chụp ảnh kỷ niệm trước khi rời Hà Nội (Ảnh: Trần Thành Công).

"Tôi từng tham gia các giải ở Mexico, Hawaii và Honolulu (Mỹ). Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng có mặt tại một giải chạy ở Việt Nam, công tác tổ chức thật tuyệt vời. Trong tương lai, chúng tôi sẽ quay trở lại", anh Andrei nói.

Người đàn ông đến từ California cho rằng, điều thú vị của marathon là sự quyết tâm đứng lên từ những cơn đau. Đó là thử thách đòi hỏi vận động viên của bộ môn này phải vượt qua.

"Trải qua những cơn đau, tôi tiếp tục chạy, kiên trì và giữ đam mê với môn thể thao này trong những năm qua. Nhờ marathon, vợ chồng tôi được rèn luyện sức khoẻ và cảm thấy thư giãn sau khi chăm sóc 2 con", anh nói.

Dự kiến, anh Andrei và chị Elizabeth sẽ ở Việt Nam 11 ngày. Trước khi đến Phú Quốc, họ sẽ tham quan vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Huế... và trải nghiệm ẩm thực phở, bánh mì....

Trong khi đó, anh Chris (quốc tịch Anh) và 2 người bạn đang làm việc tại Trung Quốc đăng ký tham gia giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 sau khi biết thông tin qua mạng xã hội,

Kết thúc cung đường chạy 42km, chàng trai thưởng thức ly bia mát lạnh bên vỉa hè cùng đồng đội để xua tan cái nóng.

Anh cho biết, Hà Nội đẹp và cổ kính. Tuy nhiên, thời tiết có mưa và khá oi nóng nên việc hoàn thành toàn bộ hành trình marathon khá vất vả.

Anh Chris (giữa) và 2 người bạn thưởng thức bia sau khi hoàn thành cung đường 42km (Ảnh: Trần Thành Công).

"Lúc chúng tôi bắt đầu chạy, trời có mưa và đường ướt. Mọi người đều cảm thấy vui và thú vị vì đây là lần đầu tiên cả nhóm tới Hà Nội", anh Chris chia sẻ.

Để chinh phục được mốc 42km, nhóm của Chris duy trì thói quen chạy vào các khung giờ buổi sáng và buổi chiều, 3 lần/tuần. Anh quan niệm, không ai có thể chạy được quãng đường dài ngay từ đầu, quan trọng là sự rèn luyện, tăng cường độ mỗi ngày và không bỏ cuộc.

Dù công việc ở Trung Quốc rất bận rộn, ngoài marathon, Chris còn dành thời gian đá bóng, leo núi... để có cơ thể khoẻ mạnh và giữ sức bền.