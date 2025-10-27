"Thanh âm di sản", sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc và thể thao

Là thành viên trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới, toàn bộ 4 cự ly của Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội đều được chuẩn hóa bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS).

Với chứng nhận này, người tham dự có thể sử dụng kết quả thi đấu để đăng ký tham dự những giải marathon danh giá trên thế giới như Boston Marathon, Chicago Marathon hay New York City Marathon…

Những dấu ấn di sản tạo nên sức hút của giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội (Ảnh: Heritage Race System).

Tất cả sức hút ấy đã đưa Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội trở thành một giải chạy chuyên nghiệp, đẳng cấp thế giới và thu hút khoảng 2.500 vận động viên quốc tế đến từ gần 70 quốc gia.

Đặc biệt hơn nữa, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 không chỉ tràn ngập tinh thần thể thao mà còn mang dấu ấn riêng về văn hóa. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải chạy chuyên nghiệp kết hợp với liên hoan âm nhạc tôn vinh di sản văn hoá mang tên "Thanh âm di sản".

Thanh âm Di sản, trải nghiệm đa chiều giữa thể thao và nghệ thuật

Liên hoan hợp ca, hợp xướng "Thanh âm di sản" được ban tổ chức giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 phát động nhằm hướng tới một sân chơi sáng tạo, nơi cộng đồng yêu âm nhạc và thể thao được thể hiện tài năng, lan tỏa cảm hứng tích cực cũng như gắn kết tinh thần đồng đội, đánh dấu hướng đi mới trong việc kết nối thể thao, âm nhạc và văn hoá dân tộc.

Bên cạnh đó, tạo nên không gian kết nối giữa nghệ sĩ trẻ, người yêu nhạc, vận động viên và công chúng, đồng thời tôn vinh âm nhạc dân tộc, di sản văn hoá Việt Nam, góp phần lan toả giá trị văn hoá truyền thống qua hơi thở đương đại.

Bà Trịnh Như Quỳnh, Giám đốc Đối ngoại, Marketing và Thương hiệu, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: "Liên hoan hợp ca, hợp xướng "Thanh âm di sản" là một hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm gắn kết âm nhạc và thể thao, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, hiện đại và truyền thống.

Sân khấu của "Thanh âm di sản" là nơi các doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước cùng giao lưu bằng lời ca tiếng hát, hòa nhịp trong tinh thần đoàn kết, với niềm tự hào về di sản của đất nước và con người Việt Nam.

Sáng kiến này khẳng định giải chạy không chỉ là một sư kiện thể thao thuần túy, mà còn là cầu nối văn hóa - xã hội, nơi tinh thần bền vững và trách nhiệm cộng đồng được thể hiện rõ nét".

Ông Trần Quang Linh, Giám đốc Liên hoan, chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng "Thanh âm di sản" sẽ khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong thế hệ trẻ, để những giá trị xưa được thắp sáng bằng ngôn ngữ âm nhạc của hôm nay".

Nói về di sản, đó chính là các giá trị truyền thống, bản sắc và cả sự kế thừa, giao thoa giữa quá khứ, hiện tại cũng như sẵn sàng đón nhận cái mới, vươn tới tương lai. Với tinh thần ấy, "Thanh âm di sản" đã thu hút hơn 50 tiết mục đến từ các nghệ sĩ, nhóm nhạc, sinh viên và tổ chức nghệ thuật trên cả nước.

Đêm liên hoan hợp ca, hợp xướng "Thanh âm di sản" sẽ được tổ chức vào ngày 8/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội.)

Hội đồng cố vấn uy tín của liên hoan hợp ca, hợp xướng "Thanh âm di sản" (Ảnh: Heritage Race System).

Hội đồng cố vấn đảm bảo tính chuyên nghiệp và định hướng thẩm mỹ cao cho liên hoan gồm: Nhạc sĩ Giáng Son - thành viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, được biết đến qua những sáng tác trữ tình và phối khí tinh tế, mang hơi thở hiện đại trên nền nhạc dân gian.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh - nghệ sĩ tài năng, người tiên phong trong việc đưa nhạc giao hưởng và dân gian đến gần hơn với công chúng trẻ, và nhà báo Nguyễn Anh Vũ - Tổng Biên tập báo Văn hoá, đại diện tiếng nói của giới chuyên môn về giá trị nghệ thuật và truyền thông văn hoá.

Liên hoan "Thanh âm di sản" hứa hẹn trở thành bữa tiệc bùng nổ cảm xúc, khi nghệ thuật trình diễn, âm thanh, ánh sáng hòa quyện, bên cạnh màn kết hợp đặc sắc giữa di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống và công nghệ hiện đại. Cùng với tinh thần thể thao, những bước chạy của đam mê và khát khao chiến thắng, tất cả cùng tạo nên bản hòa tấu rực rỡ chạm đến trái tim mỗi người.

Khi ấy, Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 trở thành một trải nghiệm đa chiều, đánh thức mọi giác quan.

Mỗi sải chân, bước chạy, hơi thở của các vận động viên sẽ hòa vào những giai điệu tuyệt vời, thúc đẩy họ bứt phá mọi giới hạn. Để rồi đó cũng là những đại sứ, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo với di sản đầy tự hào đến bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức kỳ “Thanh âm di sản” mở ra một mô hình mới trong tổ chức sự kiện văn hoá - thể thao tại Việt Nam, gắn kết nghệ thuật, di sản, và cộng đồng. Là một phần trong chuỗi hoạt động văn hoá - thể thao - du lịch hướng đến phát triển bền vững, sân chơi góp phần phát hiện và tôn vinh những tài năng âm nhạc trẻ, lan toả tình yêu với di sản Việt Nam đến mọi thế hệ.