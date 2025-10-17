Sức hút vận động viên quốc tế từ đường chạy di sản

Theo báo cáo xu hướng du lịch năm 2025 của Accor, tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, du lịch kết hợp chạy bộ đang trở thành xu hướng thịnh hành khi lượng tìm kiếm tour chạy bộ tăng 50% trong năm qua. Chạy không chỉ là hành trình khám phá giới hạn bản thân, mà còn mở ra cánh cửa khám phá thế giới, tận hưởng những khung cảnh mới và trải nghiệm một nền văn hóa mới.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội thu hút VĐV quốc tế (Ảnh: Heritage Race System).

Dĩ nhiên, để thu hút các VĐV, một điểm đến cần hội tụ nhiều yếu tố, bao gồm giải chạy danh tiếng và đẳng cấp, kết hợp cảnh quan hấp dẫn và văn hóa độc đáo. Tất cả tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời để “cám dỗ” những người tham dự sẽ trở lại thêm nhiều lần nữa.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh (giữa), Tổng Giám đốc, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam - Nhà tài trợ chính Giải Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, cùng các VĐV quốc tế tại mùa giải 2024 (Ảnh: Heritage Race System).

Đây thực sự là một thách thức, nhưng Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội được. Năm 2024, giải thu hút hơn 1.300 VĐV quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm tới 10% tổng số người tham dự.

Bước sang năm nay, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, với Nhà Tài trợ Chính là Ngân hàng Standard Chartered - ngân hàng quốc tế đã có hơn 120 năm hiện diện tại Việt Nam, thu hút gần 2.000 VĐV quốc tế đến từ gần 60 quốc gia, tăng gần 50% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, nhà tài trợ Xtep với danh vị Nhà Tài trợ Trang phục và Hỗ trợ Chuyên môn, sẽ đưa Huấn luyện viên nước ngoài sang Việt Nam để tổ chức các hoạt động giao lưu và đào tạo pacer (huấn luyện người dẫn tốc).

Sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu chắc chắn mang lại sự phấn khích lớn cho các VĐV, đồng thời gia tăng chất lượng chuyên môn, nâng tầm giải đấu.

Các VĐV quốc tế trải nghiệm đường chạy Di sản (Ảnh: Heritage Race System).

Con số ấn tượng này không chỉ cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải, mà còn phản ánh nỗ lực bài bản trong việc “quốc tế hoá” sự kiện của Ban Tổ chức.

Ông Nguyễn Trí - Tổng Giám đốc DHA Việt Nam - đơn vị chủ sở hữu và trực tiếp tổ chức giải - cho biết, với thông điệp “Bứt phá, vươn xa” (Together, we run further) được duy trì xuyên suốt từ mùa giải đầu tiên, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội tiếp tục mang sứ mệnh lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối và đồng hành cùng cộng đồng chạy bộ Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Đồng thời, giải còn hướng tới việc tôn vinh các giá trị di sản và khẳng định vị thế là giải chạy đẳng cấp quốc tế hàng đầu tại Việt Nam.

Trở thành giải chạy thành viên trong hệ thống Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội cũng khẳng định vị thế marathon Việt Nam trên bản đồ marathon thế giới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của các VĐV quốc tế.

Bạn bè quốc tế tham gia cổ vũ các vận động viên tại Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2024 (Ảnh: Heritage Race System).

Đến với giải đấu, các vận động viên vừa tham gia vào một giải chạy đẳng cấp với chất lượng chuyên môn hàng đầu, vừa đắm mình trong không gian tuyệt vời của Thủ đô Hà Nội với hồ Gươm trầm mặc, hồ Trúc Bạch thơ mộng, hồ Tây lộng gió hay hồ Thiền Quang sôi động, cùng những góc phố rêu phong, mái chùa cổ kính và con người hiếu khách.

Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 9/11 với ngày chạy chính thức vào chủ nhật 9/11, các vận động viên sẽ được trải nghiệm cung đường chạy Di sản độc đáo tại thời điểm đẹp nhất trong năm.

Không đơn thuần là những người tham dự, gần 2.000 VĐV quốc tế chính là những đại sứ lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Qua từng bước chân, họ có vô vàn câu chuyện để kể, về một Hà Nội ngàn năm văn hiến, một Việt Nam sống động, hấp dẫn và đầy tiềm năng du lịch.

Giải chạy Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội thu hút đông đảo VĐV (Ảnh: Heritage Race System).

Chính vì vậy, Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn truyền thông, mà còn đem lại giá trị kinh tế trực tiếp cho thành phố. Ước tính, chỉ trong 3 ngày diễn ra sự kiện, lượng chi tiêu từ VĐV quốc tế cho dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm… có thể đóng góp hơn 30 tỷ đồng vào doanh thu du lịch địa phương.

Mới đây ngài Paco Borao - Chủ tịch Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS), ca ngợi Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội đã trở thành một sự kiện thể thao và xã hội đẳng cấp quốc tế khi thu hút các VĐV đỉnh cao cũng như khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới, tương tự câu chuyện thành công của New York (Mỹ), London (Anh), Venice (Ý), Tromso (Na Uy) hay Athens (Hy Lạp) và Valencia (Tây Ban Nha).

Trong nỗ lực không ngừng để nâng tầm giải đấu, hướng tới quy mô tương lai vài chục nghìn VĐV tham gia như các giải thuộc hệ thống Standard Chartered Marathon, đồng thời mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người chạy, Tổng giám đốc DHA Việt Nam Nguyễn Trí tiết lộ: “Mùa giải 2025 có điểm Xuất phát - Về đích mới, chưa từng được một giải chạy lớn nào tại Hà Nội lựa chọn. Đó chính là Cung Thể thao Quần Ngựa, với những ki-lô-mét cuối cùng về đích sẽ là cung đường ven hồ thoáng mát, thẳng tắp hứa hẹn mang lại tinh thần hứng khởi cho các VĐV sau hành trình dài nỗ lực, thúc đẩy tất cả vượt qua giới hạn, nâng cao thành tích cá nhân”.

“Đây là lựa chọn tối ưu, mang tính đột phá của một giải marathon đang phát triển mạnh cả về số lượng cũng như về chất lượng tổ chức, nâng tầm giải đấu qua mỗi năm”, ông Nguyễn Trí khẳng định.