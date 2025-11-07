Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025: Bứt phá để vươn tầm quốc tế

Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa - Together, we run further” - vì môi trường không khói thuốc lá, mùa giải năm nay không chỉ là một cuộc đua mà còn là minh chứng rõ rệt cho tầm vóc quốc tế và sức hút mạnh mẽ của Marathon Việt Nam.

Sức hút tăng vọt, khẳng định vị thế

Mùa giải 2025 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng vận động viên (VĐV) quốc tế, với 2.500 VĐV đến từ gần 70 quốc gia, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Con số ấn tượng này khẳng định Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là giải chạy có số lượng VĐV quốc tế lớn nhất tại Việt Nam. Sự kiện này không chỉ thúc đẩy phong trào chạy bộ mà còn là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến đến bạn bè khắp thế giới, đồng thời đóng góp trực tiếp hàng trăm tỷ đồng vào kinh tế du lịch địa phương.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến dự sự kiện (Ảnh: BTC).

Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, Marketing & Thương hiệu của Ngân hàng Standard Chartered, Nhà Tài trợ chính với hơn 120 năm hoạt động tại Việt Nam, nhấn mạnh: giải không chỉ là sự kiện thể thao thuần túy, mà còn là sân chơi của hòa nhập, gắn kết, thể hiện cam kết lâu dài về giá trị bền vững và trách nhiệm xã hội. Giải chạy đã và đang trở thành sự kiện quốc tế mang tính biểu tượng của Việt Nam và thu hút hàng chục nghìn VĐV từ khắp nơi trên thế giới, thúc đẩy sự gắn kết của mọi tầng lớp trong xã hội, khuyến khích và tạo động lực cho cộng đồng duy trì lối sống khỏe & lành mạnh.

Lộ trình đột phá và công tác chuẩn bị tối ưu

Giải chạy sẽ diễn ra từ ngày 7/11 đến 9/11. Trong đó ngày chạy chính thức 8/11 diễn ra 3 cự ly: 5km (người lớn) và 2,1km (trẻ em), và ngày 9/11 diễn ra 3 cự ly marathon chính 42km, 21km và 10km. Việc phân bổ cự ly trong hai ngày là sự tuân thủ chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho VĐV và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô.

Điểm nhấn nổi bật của năm nay là việc di dời điểm xuất phát và về đích đến Cung Thể thao Quần Ngựa. Thay đổi này mở ra cung đường ven Hồ Tây dài gần 10km hoàn toàn bằng phẳng, được đánh giá là một trong những cung đường đẹp và lý tưởng nhất, tạo điều kiện cho các VĐV bứt phá thành tích cá nhân.

Với hệ giải thưởng phong phú có tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng, giải đấu sẵn sàng tri ân và ghi nhận nỗ lực của tất cả người tham gia.

An toàn tuyệt đối và cam kết bền vững

Đảm bảo an toàn tối đa cho VĐV là ưu tiên hàng đầu được BTC giải đặt ra. Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục là Đối tác Y tế đã xây dựng một hệ thống hỗ trợ y tế chuyên nghiệp với 21 Trạm Y tế dọc đường chạy, điều động 80 nhân sự y tế được đào tạo bài bản về cấp cứu ngoại viện, cùng 8 xe cứu thương và 10 giường bệnh dự phòng tại các đơn vị chuyên sâu. Sự chuẩn bị này, tuân thủ tiêu chuẩn y tế quốc tế, đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng với mọi tình huống khẩn cấp.

Sáng 7/11, Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 đã chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Ảnh: BTC).

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giải đấu tiên phong triển khai nhiều sáng kiến ấn tượng, BTC ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, như thay thế nilon bằng vải cho banner và hợp tác với Urenco để thu gom, tái chế phế thải. Đặc biệt, đây là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá để xây dựng mô hình Không gian không hút thuốc ngoài trời, lan tỏa thông điệp sống lành mạnh đến cộng đồng.

Bên cạnh đó, sứ mệnh cộng đồng của giải tiếp tục được củng cố thông qua các hoạt động ý nghĩa như chương trình “Trao giày cũ – Nhận niềm vui”, chương trình gây quỹ từ thiện “The Leaders Run” và hoạt động “Thắp sáng đường chạy” đồng hành cùng người khiếm thị.