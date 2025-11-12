Những bóng hồng xinh đẹp trên đường chạy giải Standard Chartered Marathon

Dương Linh Huệ (ở Hà Nội) nổi bật trên đường chạy cự ly 10km với nhan sắc trẻ trung, tươi tắn.

Đến với chạy bộ từ năm 2019, Huệ duy trì các giải chạy để rèn luyện sức khỏe, tính kiên trì.

Tham gia giải chạy Di sản Hà Nội 2025 Huệ ấn tượng khi được cảm nhận không khí Hà Nội vào buổi sáng sớm se lạnh, được tham gia các sự kiện bên lề thú vị kết nối với cộng đồng yêu thể thao.

Trâm Anh (huấn luyện viên gym ở Hà Nội) lần thứ hai thử sức với cự ly 21km. Cô gái xinh đẹp chia sẻ, mỗi lần xuất phát giống như một cuộc đua bằng ý chí, không phải với người khác mà là với chính mình.

Trâm Anh tham gia giải chạy cùng nhiều người bạn. Chia sẻ về ấn tượng tại giải chạy Di sản Hà Nội, Trâm Anh cho biết: “Khi nhìn đồng hồ còn 3km cuối và biết vạch đích không còn xa, mọi mệt mỏi như tan biến, chỉ còn lại cảm giác vui đến vỡ oà vì bản thân đã đi đến cùng. Dọc đường chạy, mọi người cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi cảm nhận rõ được bầu không khí cuồng nhiệt của cộng đồng của những người yêu vận động, yêu sức khỏe và sức mạnh tinh thần”.

Nguyễn Thị An thử sức với cự ly 10km. Lộ trình dọc theo đường Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh sau đó vòng ngược lại chạy ven hồ Tây. Nữ vận động viên được ngắm khung cảnh ven hồ Tây buổi sáng và hòa vào không khí thể thao rực lửa.

Minh Tuyết số BIB 67687 với vóc dáng khoẻ khoắn trên đường chạy. Cô cho biết: "Đã về đích một cách xinh tươi nhất có thể. Dù không đạt được mục tiêu đặt ra nhưng sẽ làm lại ở giải tiếp theo".

Lần thứ hai, Phương Linh trải nghiệm cự ly 21km. Cách đây 6 tháng, ở cự ly này một gymer mới tập chạy 2 tháng như cô có lúc muốn bỏ cuộc...

"Sau 6 tháng, mình cho phép bản thân đối mặt với nỗi sợ, thử lại một lần nữa... Thời tiết mưa và đường có trơn, ở đoạn cuối cổ chân và bàn chân vẫn căng và rất đau nhưng mình tự nhủ phải cố gắng, cuối cùng hoàn thành 21km trong 2 tiếng 33 phút với pace (nhịp độ) 7 phút 7 giây/km", cô cho biết.

Ngoài các vận động viên Việt Nam, giải chạy năm nay quy tụ các vận động viên từ 70 quốc gia trên thế giới tạo nên một sân chơi hấp dẫn.

Amelia Yau (Malaysia) hoàn thành cự ly 42km trong thời gian 4 tiếng 5 phút và 41 giây cùng pace hơn 5 phút/km. Lúc cách đích 200m, cô gái cầm theo lá Quốc kỳ của Malaysia trong tiếng vỗ tay và cổ vũ của mọi người.

Theo Amelia, trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ chạy được 42km. Thời điểm mới làm quen với marathon, cô cũng đối mặt với những cơn đau như mọi người. Sau hai năm, Amelia cảm thấy marathon không chỉ mang đến cho cô sức khoẻ mà còn giúp cơ thể năng động, gương mặt trẻ trung hơn.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9/11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa.

Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa - Together, we run further” - vì môi trường không khói thuốc lá, mùa giải năm nay không chỉ là một cuộc đua mà còn là minh chứng rõ rệt cho tầm vóc quốc tế và sức hút mạnh mẽ của Marathon Việt Nam.

Mùa giải 2025 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng vận động viên quốc tế, với 2.500 vận động viên đến từ gần 70 quốc gia, tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Con số ấn tượng này khẳng định Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là giải chạy có số lượng VĐV quốc tế lớn nhất tại Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ thúc đẩy phong trào chạy bộ mà còn là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến đến bạn bè khắp thế giới, đồng thời đóng góp trực tiếp hàng trăm tỷ đồng vào kinh tế du lịch địa phương.

Ngày chạy chính thức 8/11 diễn ra 3 cự ly: 5km (người lớn) và 2,1km (trẻ em), ngày 9/11 diễn ra 3 cự ly marathon chính 42km, 21km và 10km. Việc phân bổ cự ly trong hai ngày là sự tuân thủ chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho vận động viên và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân Thủ đô.