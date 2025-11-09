Lò luyện kéo co Việt Nam ngày đêm chuẩn bị cho SEA Games đầu tiên

Mỗi tối, Trung tâm Thể dục Thể thao đa năng quận 1 cũ lại rực sáng ánh đèn, nơi hơn 26 vận động viên (VĐV) và ban huấn luyện đội tuyển kéo co Việt Nam miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho hành trình SEA Games đầu tiên của bộ môn này.

Kéo co sẽ có 5 nội dung tại SEA Games năm nay: 8 nam, 8 nữ, 4 nam, 4 nữ và nội dung hỗn hợp (4 nam - 4 nữ). Để đạt được thành tích tốt nhất, đội tuyển đã duy trì lịch tập 5 buổi/tuần trong hơn một năm qua, kết hợp rèn kỹ thuật, nâng cao thể lực và phối hợp nhóm.

Mỗi buổi tập kéo dài gần ba giờ, bắt đầu bằng các bài khởi động ép cổ chân, làm nóng cơ thể để hạn chế chấn thương, bởi kéo co đòi hỏi sức mạnh lớn từ bắp đùi và cẳng chân.

Trước khi lên sàn, các VĐV cẩn thận chà lại đế giày, kiểm tra độ bám kỹ lưỡng. Nhiều đôi giày đã mòn vẹt sau hàng trăm buổi tập, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng.

Sau khởi động, các VĐV được chia nhóm nam nữ cân bằng để tiếp tục làm nóng với dây kéo, thực hiện các bài tập "thủ thế" căng người, làm nóng các nhóm cơ chính và giữ nhịp phối hợp.

HLV Thuận luôn theo sát, điều chỉnh tỉ mỉ từng chi tiết từ cách đặt chân, tư thế giữ dây đến nhịp hô và thời điểm dồn lực. "Kéo co tưởng đơn giản chỉ cần sức mạnh, nhưng cái khó là làm sao cả đội duy trì tinh thần đồng đội và khả năng ăn ý đến từng giây", HLV Thuận chia sẻ.

Trong đội hình tuyển Việt Nam, không phải VĐV nào cũng có thể hình to lớn. Mỗi người đảm nhận một vai trò riêng, góp phần tạo nên sức mạnh chung của toàn đội.

Vị trí "mỏ neo" cuối cùng trong đội hình 8 người là chỗ dựa quan trọng, đòi hỏi VĐV có sức trụ lớn, giữ dây thật chặt để cả đội không bị cuốn về phía đối thủ.

Các "mỏ neo" phải quàng dây qua vai theo luật thi đấu quốc tế, những vết bầm tím in hằn trên vai sau mỗi buổi tập là minh chứng cho nỗ lực và sức chịu đựng của họ.

Tinh thần đồng đội không chỉ thể hiện trên sàn tập mà còn ở những phút giây sau buổi tập, khi các VĐV trở thành "y tá bất đắc dĩ" xoa bóp cho nhau.

Đội tuyển quy tụ các VĐV chủ chốt từ "lò" kéo co quận 1 cũ, cùng những gương mặt trẻ là học sinh, sinh viên tại TPHCM. Nhiều người phải xoay sở giữa công việc, học tập và gia đình để theo đuổi đam mê.

Trần Gia Hân, sinh viên Đại học Luật TPHCM, là một trong những gương mặt tiêu biểu. Dù đôi tay chai sạn và ửng đỏ, cô vẫn luôn rạng rỡ mỗi khi tiếng hô "kéo!" vang lên. "Càng tập càng thấy yêu hơn bộ môn này. Những vết chai trên tay là minh chứng cho sự nỗ lực và cố gắng của tôi và các đồng đội khác", Gia Hân chia sẻ.

Kéo co, tưởng chừng là "lãnh địa" của phái mạnh, nhưng các VĐV nữ đã chứng minh sức mạnh và ý chí không hề mang giới tính. Nguyễn Ngọc Phương Khánh, từng bị gia đình ngăn cản, giờ đây tự hào khoác áo đội tuyển quốc gia, sẵn sàng cho kỳ SEA Games đầu tiên của bộ môn kéo co.

Mỗi cú kéo, mỗi bước lùi trên sàn đấu sẽ là bước tiến của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, khẳng định tinh thần và màu cờ sắc áo. Giấc mơ của các VĐV không chỉ là chiến thắng, mà còn đưa môn thể thao dân gian quen thuộc này gần hơn với bạn bè khu vực.

Lần đầu góp mặt tại SEA Games 33 ở Thái Lan, kéo co từ trò chơi dân gian quen thuộc nay trở thành môn thi đấu chuyên nghiệp ở bộ môn biểu diễn tại đấu trường Đông Nam Á.