Những bước chân vượt rào bền bỉ hướng về vinh quang SEA Games 33

7h30 ngày 29/10, tại sân tập Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia (phường Xuân Phương, Hà Nội), “cô gái vàng” điền kinh Việt Nam Huỳnh Thị Mỹ Tiên cùng các đồng đội ở tổ vượt rào bước vào giai đoạn tập luyện nước rút, miệt mài hướng đến SEA Games 33.

Trong đợt tập huấn này, ngoài Huỳnh Thị Mỹ Tiên, tổ vượt rào còn có sự góp mặt của Nguyễn Thị Nguyên, Nguyễn Sơn và Hoàng Thanh Giang (thi đấu nội dung 7 môn phối hợp).

Được dẫn dắt bởi HLV kỳ cựu Nguyễn Văn Lợi, các vận động viên khởi động kỹ từ 45 đến 60 phút. Đây là bước bắt buộc, bởi nội dung vượt rào yêu cầu sức mạnh, sự dẻo dai và khả năng thăng bằng chính xác tuyệt đối.

Ở nội dung vượt rào, phần khởi động luôn kéo dài lâu hơn so với các nhóm chạy thông thường. Vận động viên (VĐV) phải làm nóng kỹ các nhóm cơ hông, đùi, gối và lưng dưới để cơ thể đạt độ mở và biên độ linh hoạt tốt nhất.

Chỉ cần một điểm căng cứng hoặc thiếu chuẩn bị, bước chạy qua rào có thể bị chậm nhịp, dễ dẫn đến chấn thương hoặc mất toàn bộ tiết tấu trên đường chạy.

Là niềm hy vọng lớn nhất của điền kinh Việt Nam ở nội dung vượt rào tại SEA Games 33, Huỳnh Thị Mỹ Tiên cho thấy quyết tâm rõ rệt ngay từ những buổi tập.

"Thời điểm này, chúng tôi chủ yếu tập tăng tốc độ và sức bền. Tôi vừa hồi phục chấn thương nên phong độ mới chỉ khoảng 60%. Trước đó, tôi phải nghỉ gần một tháng để điều trị, cơ thể cần thời gian để lấy lại nhịp", Mỹ Tiên chia sẻ.

“Tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật, sức bền sau khi dự giải thế giới tại Nhật Bản và đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mình. Mục tiêu của tôi tại SEA Games sắp tới là phấn đấu lọt vào nhóm giành Huy chương,” Mỹ Tiên chia sẻ với sự khiêm tốn.

Nói về các đối thủ, Mỹ Tiên thừa nhận các vận động viên Indonesia khiến cô dè chừng nhất, khi thành tích của họ đang tiến bộ rất nhanh và ổn định.

Cùng với Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên được đánh giá cao ở nội dung vượt rào nữ. Cô vừa xuất sắc giành Huy chương vàng 100m rào tại giải điền kinh Hong Kong (Trung Quốc) 2025.

Là VĐV duy nhất thi đấu 7 môn phối hợp nữ, Hoàng Thanh Giang tạm thời tập chung với tổ vượt rào để rèn kỹ thuật, trước khi chuyển sang các nội dung khác.

“Hiện tại, tôi đang trong giai đoạn tập thể lực và bắt đầu bước vào những bài tập chính với cường độ cao hơn để hướng tới SEA Games. Ở trung tâm, huấn luyện viên trực tiếp của tôi không chuyên sâu về 7 môn phối hợp, vì vậy mỗi ngày tôi phải di chuyển giữa các tổ chuyên môn để tập từng nội dung riêng,” Giang chia sẻ.

Ngoài tổ vượt rào, nhóm chạy tiếp sức nữ gồm Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Tuyết Mai cũng đang tích cực hoàn thiện các bài tập chuyên môn để hướng đến SEA Games 33.

Đáng chú ý, nhóm VĐV này vừa kết thúc chuyến tập huấn dài ngày tại Pháp và trở lại Trung tâm hôm 24/10. Với kinh nghiệm cọ xát quốc tế cùng nền tảng thể lực được củng cố trong thời gian tập huấn, đội chạy tiếp sức nữ được kỳ vọng sẽ là một trong những mũi nhọn "săn vàng" của điền kinh Việt Nam tại kỳ SEA Games trên đất Thái Lan sắp tới.