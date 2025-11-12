Đây là dự án âm nhạc - điện ảnh nhằm tôn vinh tinh thần thể thao, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các vận động viên Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

MV được đầu tư 2,5 tỷ đồng, tiếp nối thành công của MV “Let’s Shine” - ca khúc chủ đề của SEA Games 31 tại Việt Nam, từng giành giải Nhất Video clip tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại 2022.

Ngày 12/11 tại TPHCM, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, Lê Thị Hoàng Yến chúc mừng ê-kíp thực hiện MV “Thanh âm chiến thắng” chào đón SEA Games 33 (Ảnh: HT).

Dự án lần này được xây dựng như một bộ phim ngắn dài 3 phút, tái hiện hành trình tập luyện, rèn luyện kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc của vận động viên, khẳng định rằng thành công xuất phát từ nỗ lực bền bỉ chứ không phải may mắn.

MV sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để mô tả quá trình từ bước chạy đầu tiên, giọt mồ hôi rơi trên sàn tập đến khoảnh khắc ghi danh trên đỉnh chiến thắng. Toàn bộ âm thanh, từ tiếng bước chân, hơi thở, tiếng kiếm chém gió đến âm thanh mũi tên xé không trung đều được ghi trực tiếp trong quá trình quay.

Nhà sản xuất tin tưởng MV sẽ chạm vào cảm xúc của đông đảo khán giả (Ảnh: HT).

Đạo diễn hình ảnh Minh Tiến cho biết, MV tập trung vào quá trình luyện tập của vận động viên như nguồn cảm hứng chính. Nhà sản xuất Kloe Yang nhận xét, những hình ảnh tập luyện chuyên nghiệp và tinh thần kiên cường của các vận động viên đã để lại ấn tượng mạnh và truyền cảm xúc đến toàn bộ ê-kíp.

MV “Thanh âm chiến thắng” gửi thông điệp cổ vũ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, đồng thời truyền cảm hứng tới giới trẻ Việt Nam về tinh thần dám thử thách, dám thất bại và nỗ lực không ngừng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.