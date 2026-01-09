Giữ vị thế hàng đầu ngành vật liệu xây dựng, Eurowindow tiếp tục góp mặt tại VNR500

Khi thị trường chịu tác động đan xen từ chu kỳ xây dựng, bất động sản, chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, khả năng duy trì quy mô ổn định trở thành yếu tố phân loại rõ nét giữa các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng.

Bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report công bố hằng năm, dựa trên các tiêu chí như doanh thu, tổng tài sản, quy mô lao động, hiệu quả sử dụng vốn và tốc độ tăng trưởng.

Theo đánh giá của ban tổ chức, doanh nghiệp TOP 500 là nhóm doanh nghiệp có nền tảng tài chính, nhân lực và chuỗi cung ứng đủ mạnh để thích ứng với các chu kỳ điều chỉnh của thị trường, đồng thời có khả năng dẫn dắt xu hướng phát triển trong bối cảnh yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và phát triển bền vững ngày càng khắt khe.

Trong bức tranh hơn 1,1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được xem là lực lượng đầu tàu của nền kinh tế. Riêng với ngành vật liệu xây dựng, việc duy trì hoạt động ổn định và quy mô bền vững trong nhiều năm liên tiếp vẫn là một thách thức không nhỏ.

Việc Eurowindow tiếp tục góp mặt trong VNR500 năm 2025 (Ảnh: Eurowindow).

Eurowindow được thị trường biết đến từ năm 2002, khi doanh nghiệp tiên phong đưa cửa uPVC vào Việt Nam. Ở thời điểm đó, thị trường cửa chủ yếu sử dụng gỗ hoặc kim loại đơn giản, trong khi các tiêu chí về cách âm, cách nhiệt hay độ kín khít chưa được xem là chuẩn mực phổ biến.

Sự xuất hiện của cửa uPVC góp phần định hình lại cách tiếp cận của thị trường đối với vật liệu xây dựng, khi yếu tố công năng và hiệu quả sử dụng bắt đầu được đặt ngang hàng với thẩm mỹ.

Trên nền tảng này, Eurowindow từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, phát triển theo hướng hệ sinh thái gồm cửa uPVC, cửa nhôm, hệ kính xây dựng, mặt dựng và các giải pháp hoàn thiện cho công trình dân dụng, công nghiệp và thương mại.

Trong ngành vật liệu xây dựng, năng lực sản xuất được xem là nền tảng cốt lõi. Đặc thù ngành đòi hỏi đầu tư lớn cho hệ thống nhà máy, dây chuyền công nghệ và kiểm soát chất lượng, trong khi biên lợi nhuận chịu nhiều áp lực từ biến động giá nguyên vật liệu.

Việc Eurowindow đầu tư hệ thống nhà máy tại nhiều khu vực trên cả nước, kết hợp mạng lưới phân phối rộng khắp, cho phép doanh nghiệp chủ động về tiến độ, chất lượng và khả năng đáp ứng các dự án quy mô lớn.

Khả năng duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong bối cảnh thị trường xây dựng nhiều biến động cho thấy năng lực tổ chức vận hành và điều phối chuỗi cung ứng tương đối hoàn chỉnh.

Thực tế triển khai trên thị trường là một trong những thước đo rõ nét cho năng lực của doanh nghiệp vật liệu xây dựng. Sau 24 năm phát triển, sản phẩm và giải pháp của Eurowindow đã hiện diện tại nhiều công trình trọng điểm quốc gia như Nhà Quốc hội, Tòa nhà Văn phòng Chính phủ, Trụ sở Bộ Công an, Trụ sở Bộ Ngoại giao; các cảng hàng không quốc tế gồm Phú Bài, Cần Thơ, Vân Đồn; cùng nhiều bệnh viện lớn như Việt Pháp, Ung Bướu Đà Nẵng và Nhi Đồng TPHCM.

Bên cạnh đó là các dự án dân dụng và thương mại tiêu biểu như Eurowindow Multi Complex, Khu đô thị Xala và nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp trên cả nước. Việc tham gia đa dạng phân khúc giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm kỹ thuật, đồng thời phản ánh mức độ phổ biến của các giải pháp cửa và kính hiện đại trong kiến trúc đô thị Việt Nam.

Eurowindow cung cấp và lắp đặt hệ kính cho Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (Huế) (Ảnh: Eurowindow).

Cùng với quá trình đô thị hóa, ngành vật liệu xây dựng đang dịch chuyển từ vai trò cung ứng vật liệu thô sang các giải pháp kỹ thuật gắn với bài toán tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng không gian sống.

Trong chiến lược phát triển, Eurowindow tập trung vào các dòng vật liệu xây dựng xanh có khả năng giảm thất thoát nhiệt, hạn chế tiếng ồn và góp phần tiết kiệm điện năng cho công trình.

Một số giải pháp được tích hợp kính cản nhiệt, kính an toàn, cùng các dòng cửa thông minh có thể vận hành qua ứng dụng, điều khiển hoặc công tắc; đồng thời từng bước kết hợp công nghệ chiếu sáng LED và năng lượng mặt trời.

Đại diện Eurowindow cho biết trong giai đoạn tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư chiều sâu cho công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản phẩm, mở rộng các giải pháp thông minh nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả năng lượng, an toàn và trải nghiệm người dùng.

Chiến lược này được đánh giá là phù hợp với xu hướng phát triển công trình xanh và đô thị bền vững đang ngày càng rõ nét tại Việt Nam.

Việc Eurowindow tiếp tục góp mặt 'Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam' cho thấy nền tảng sản xuất, hệ sinh thái sản phẩm và năng lực tổ chức đã đáp ứng yêu cầu của thị trường vật liệu xây dựng hiện đại.